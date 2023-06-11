Как поговорить с партнером об интиме и при этом не обидеть его

Тема проблем в интимной жизни до сих пор остается табуированной для многих. Сложнее всего людям признаться об этом своему партнеру, ведь они боятся, что так отношения только ухудшатся. Однако именно откровенный разговор станет шагом к улучшению интимной жизни.

Об этом рассказали на странице Dominika psy_sexolog в Instagram .

Как говорить с партнером об интиме

Одна из самых распространенных причин проблем в парах - отсутствие коммуникации. Люди не говорят об интиме, потому что это табуированная тема с детства.

Также иногда они боятся, что партнер их не поймет, станет высмеивать, критиковать или оскорблять. Причиной, почему люди избегают таких разговоров, может быть и то, что они уже имеют негативный опыт в прошлом.

Прежде всего нужно понять, какая цель таких разговоров - хотите ли вы попробовать что-то новенькое, скорректировать действия партнера, узнать его мнения относительно собственных фантазий или же вы хотите предложить ему обратиться к специалисту.

Что можно и нельзя говорить

Главное правило, которое следует соблюдать, - никто никого не обвиняет. Есть только ваш общий интимный опыт, который вы в дальнейшем хотите улучшить.

Такой разговор следует начать в приятный момент эмоциональной близости, спросить у партнера, готов ли он об этом поговорить.

Далее вспомните, что в действиях партнера вам больше всего нравится. Расскажите о собственной фантазии и желаниях. Начните с формулировки "мне хотелось бы, чтобы ты...".

Партнер должен понять, что это не критика его лично, а просто стремление к усовершенствованию процесса, что так вы станете еще ближе друг к другу, получите новые ощущения.

Разговор каждой пары - это индивидуальный процесс. Следуя этим советам, вы минимизируете риски появления оскорблений, критики и недоразумений.

Главное помните, что в сексе есть двое и ответственность за результат лежит на обоих. Поэтому любитесь, но не забывайте и говорить о самом процессе.