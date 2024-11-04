Як почистити потемніле срібло: 5 простих лайфхаків

Зі срібла робили прикраси віддавна і цей матеріал досі залишається популярним вибором для виготовлення ланцюжків, сережок та перснів. З часом улюблені прикраси починають тьмяніти та темніти - але існують способи почистити срібло вдома.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради про те, як почистити прикраси зі срібла в домашніх умовах.
Використати зубну пасту - найпоширеніший спосіб очищення срібла вдома. Однак використовувати можна лише неабразивну та негелеву. Щоб почистити срібло зубною пастою, радять зробити наступне:
Після цієї процедури срібло буде чистим і блискучим, наче нове.
Якщо срібні вироби втратили блиск, для очищення та полірування можна використати кукурудзяне борошно або крохмаль, які треба змішати з водою до консистенції пасти.
Нанесіть суміш на срібний виріб, зачекайте повного висихання, а потім відполіруйте поверхню м'якою тканиною. Це допоможе позбутися потьмяніння та повернути срібним виробам блиск.
Хоча цей метод не слід використовувати для очищення антикварних срібних виробів, зазначають, що це дієвий спосіб відновити блиск і сяйво прикрас і столового приладдя зі срібла 925 проби. Щоб почистити срібло оцтом та содою, радять:
Після цього промийте срібні вироби чистою водою і ретельно витріть м'якою бавовняною тканиною.
Цей спосіб радять використовувати для очищення злегка потьмянілого столового срібла або срібних прикрас. Спочатку потрібно застелити миску алюмінієвою фольгою і наповнити посуд гарячою водою.
Влийте столову ложку рідкого прального порошку і добре розмішайте суміш. Опустіть срібні вироби в миску і залиште їх на хвилину. Вийміть срібло, промийте теплою водою і покладіть на паперовий рушник, щоб прибрати рідину.
Алюмінієво-содова ванна доволі ефективна, коли потрібно почистити більше однієї речі або великі предмети - наприклад, срібні столові прилади. Але категорично не слід використовувати такий спосіб для очищення срібних прикрас з дорогоцінними каменями.
Дно великої форми для випікання слід застелити алюмінієвою фольгою, блискучою стороною догори. Необхідно використовувати лише керамічний або скляний посуд, щоб уникнути хімічних реакцій з металом.
Наповніть посуд окропом і додайте харчову соду в кількості 2/5 ст. л. соди на 1 літр води. Потьмяніле срібло потрібно занурити у розчин на 15 секунд, а потім висушити на паперовому рушнику.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: блог "The Happy House Cleaning", видання "Sante plus".