ua en ru
Ср, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як побороти соціальну тривожність: поради психологів

Середа 15 травня 2024 20:32
UA EN RU
Як побороти соціальну тривожність: поради психологів Як можна побороти соціальну тривожність (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Соціальна тривожність - це дуже складне психологічне явище, яке переслідує тих, хто залежить від суспільної думки.

Детальніше про боротьбу з цим явищем розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічного порталу kolos.center.

Що таке соціальна тривожність

Загалом соціальна тривожність - це постійний і дуже сильний страх перед різними соціальними ситуаціями. люди, які страждають від соціальної тривожності, часто уникають відвідування вечірок або виконання будь-яких специфічних робочих обовʼязків через острах бути засудженим або приниженим оточенням.

Соціальна тривожність також може призводити до фізично помітних симптомів, наприклад, почервоніння, потіння, запаморочення і шлункових спазмів.

Хтось може практично завжди відчувати занепокоєння у присутності інших людей, хтось нервує лише під час публічних виступів або телефонних дзвінків.

Діагноз соціальної тривожності ставлять лише в тих випадках, коли цей стан змушує людину відчувати серйозні страждання або значно впливає на її життя.

Ось п'ять речей з яких ви можете почати роботу над подоланням соціальної тривожності для поліпшення свого соціального життя:

  1. Зверніть увагу на свої думки. Коли ви нервуєте, зверніть увагу на те, про що думаєте в такі моменти. спостерігайте за своїми думками, доки не визначите шаблони мислення, що вливають на вас найсильніше.
  2. Киньте виклик своїм очікуванням. Спробуйте перетворити негативні патерни мислення на нейтральні. Замініть негативні очікування більш раціональними думками. Наприклад, декому ви сподобаєтеся, декому - ні, що абсолютно нормально кидаючи виклик своєму мисленню, ви можете почати сприймати соціальні ситуації інакше.
  3. Запишіться на прийом до фахівця. Комплексна когнітивно-поведінкова терапія дозволить впоратися з соціальною тривожністю через певні уроки й практики. спеціаліст допоможе провести роботу над вашою тривожною поведінкою у безпечній атмосфері
  4. Робіть маленькі кроки. Почніть з невеликого страху. потім переходьте до більш серйозних дій. будь-яка важлива мета - це всього лише набір дій, виконувати які не обовʼязково за один крок. дайте собі на це час.
  5. Пробуйте знову і знову. Коли мова заходить про подолання тривожності, вирішальну роль в успіху відіграє регулярна практика. практикуйте участь у соціальних ситуаціях доти, доки це не стане для вас природним.

Раніше ми розповідали, чому наш телефон робить нас нещасними.

Також читайте, чому ми часто засинаємо під звуки телевізору і не тільки.

Читайте РБК-Україна в Google News
тривожність
NEWS
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен
Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен