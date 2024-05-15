Як побороти соціальну тривожність: поради психологів

Соціальна тривожність - це дуже складне психологічне явище, яке переслідує тих, хто залежить від суспільної думки.

Детальніше про боротьбу з цим явищем розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічного порталу kolos.center.

Що таке соціальна тривожність

Загалом соціальна тривожність - це постійний і дуже сильний страх перед різними соціальними ситуаціями. люди, які страждають від соціальної тривожності, часто уникають відвідування вечірок або виконання будь-яких специфічних робочих обовʼязків через острах бути засудженим або приниженим оточенням.

Соціальна тривожність також може призводити до фізично помітних симптомів, наприклад, почервоніння, потіння, запаморочення і шлункових спазмів.

Хтось може практично завжди відчувати занепокоєння у присутності інших людей, хтось нервує лише під час публічних виступів або телефонних дзвінків.

Діагноз соціальної тривожності ставлять лише в тих випадках, коли цей стан змушує людину відчувати серйозні страждання або значно впливає на її життя.

Ось п'ять речей з яких ви можете почати роботу над подоланням соціальної тривожності для поліпшення свого соціального життя: