Як побороти соціальну тривожність: поради психологів
Соціальна тривожність - це дуже складне психологічне явище, яке переслідує тих, хто залежить від суспільної думки.
Детальніше про боротьбу з цим явищем розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психологічного порталу kolos.center.
Що таке соціальна тривожність
Загалом соціальна тривожність - це постійний і дуже сильний страх перед різними соціальними ситуаціями. люди, які страждають від соціальної тривожності, часто уникають відвідування вечірок або виконання будь-яких специфічних робочих обовʼязків через острах бути засудженим або приниженим оточенням.
Соціальна тривожність також може призводити до фізично помітних симптомів, наприклад, почервоніння, потіння, запаморочення і шлункових спазмів.
Хтось може практично завжди відчувати занепокоєння у присутності інших людей, хтось нервує лише під час публічних виступів або телефонних дзвінків.
Діагноз соціальної тривожності ставлять лише в тих випадках, коли цей стан змушує людину відчувати серйозні страждання або значно впливає на її життя.
Ось п'ять речей з яких ви можете почати роботу над подоланням соціальної тривожності для поліпшення свого соціального життя:
- Зверніть увагу на свої думки. Коли ви нервуєте, зверніть увагу на те, про що думаєте в такі моменти. спостерігайте за своїми думками, доки не визначите шаблони мислення, що вливають на вас найсильніше.
- Киньте виклик своїм очікуванням. Спробуйте перетворити негативні патерни мислення на нейтральні. Замініть негативні очікування більш раціональними думками. Наприклад, декому ви сподобаєтеся, декому - ні, що абсолютно нормально кидаючи виклик своєму мисленню, ви можете почати сприймати соціальні ситуації інакше.
- Запишіться на прийом до фахівця. Комплексна когнітивно-поведінкова терапія дозволить впоратися з соціальною тривожністю через певні уроки й практики. спеціаліст допоможе провести роботу над вашою тривожною поведінкою у безпечній атмосфері
- Робіть маленькі кроки. Почніть з невеликого страху. потім переходьте до більш серйозних дій. будь-яка важлива мета - це всього лише набір дій, виконувати які не обовʼязково за один крок. дайте собі на це час.
- Пробуйте знову і знову. Коли мова заходить про подолання тривожності, вирішальну роль в успіху відіграє регулярна практика. практикуйте участь у соціальних ситуаціях доти, доки це не стане для вас природним.
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