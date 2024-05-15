Как побороть социальную тревожность: советы психологов

Социальная тревожность – это очень сложное психологическое явление, преследующее тех, кто зависит от общественного мнения.

Детальнее о борьбе с этим явлением рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического портала kolos.center.

Что такое социальная тревожность

В общем социальная тревожность - это постоянный и очень сильный страх перед разными социальными ситуациями. люди, страдающие социальной тревожностью, часто избегают посещения вечеринок или выполнения каких-либо специфических рабочих обязанностей из-за боязни быть осужденным или униженным окружением.

Социальная тревожность также может приводить к физически заметным симптомам, например покраснение, потение, головокружение и желудочные спазмы.

Кто-то может практически всегда испытывать беспокойство в присутствии других людей, кто-то нервничает только во время публичных выступлений или телефонных звонков.

Диагноз социальной тревожности ставят только в тех случаях, когда это состояние заставляет человека испытывать серьезные страдания или оказывает значительное влияние на его жизнь.

Вот пять вещей, из которых вы можете начать работу над преодолением социальной тревожности для улучшения своей социальной жизни: