Как побороть социальную тревожность: советы психологов
Социальная тревожность – это очень сложное психологическое явление, преследующее тех, кто зависит от общественного мнения.
Детальнее о борьбе с этим явлением рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психологического портала kolos.center.
Что такое социальная тревожность
В общем социальная тревожность - это постоянный и очень сильный страх перед разными социальными ситуациями. люди, страдающие социальной тревожностью, часто избегают посещения вечеринок или выполнения каких-либо специфических рабочих обязанностей из-за боязни быть осужденным или униженным окружением.
Социальная тревожность также может приводить к физически заметным симптомам, например покраснение, потение, головокружение и желудочные спазмы.
Кто-то может практически всегда испытывать беспокойство в присутствии других людей, кто-то нервничает только во время публичных выступлений или телефонных звонков.
Диагноз социальной тревожности ставят только в тех случаях, когда это состояние заставляет человека испытывать серьезные страдания или оказывает значительное влияние на его жизнь.
Вот пять вещей, из которых вы можете начать работу над преодолением социальной тревожности для улучшения своей социальной жизни:
- Обратите внимание на свои мысли. Когда вы нервничаете, обратите внимание на то, о чем думаете в такие моменты. наблюдайте за своими мыслями, пока не определите сильнейшие влияющие на вас шаблоны мышления.
- Бросьте вызов своим ожиданиям. Попытайтесь превратить негативные паттерны мышления в нейтральные. Замените негативные ожидания более рациональными мыслями . Например, некоторым вы понравитесь, некоторым - нет, что абсолютно нормально бросая вызов своему мышлению, вы можете начать воспринимать социальные ситуации иначе.
- Запишитесь на прием к специалисту . Комплексная когнитивно поведенческая терапия позволит справиться с социальной тревожностью через определенные уроки и практики. специалист поможет провести работу над вашим тревожным поведением в безопасной атмосфере.
- Делайте маленькие шаги. Начните с небольшого страха. затем переходите к более серьезным действиям. любая важная цель – это всего лишь набор действий, выполнять которые не обязательно за один шаг. дайте себе на это время.
- Пробуйте снова и снова. Когда речь заходит о преодолении тревожности, решающую роль в успехе играет регулярная практика. практикуйте участие в социальных ситуациях, пока это не станет для вас естественным.
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