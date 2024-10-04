Як підтримати дитину під час вікових криз: новий практичний вебінар для батьків від Фонду Ахметова

Запрошуємо долучитися до вебінару "Особливості проявів вікових криз у житті дитини" у форматі "Теплі зустрічі", який проводить Фонд Ріната Ахметова в рамках програми "Сирітству - Ні!". Захід буде корисний як для біологічних батьків, так і для прийомних, а також для батьків-вихователів, усиновлювачів, опікунів та патронатних вихователів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Дата та час: 10 жовтня (четвер), 14:00-16:00, платформа Teams. Зареєструйтеся на зустріч за посиланням.

Спікеркою вебінару виступить Наталія Гужева - тренерка з питань соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

Дитячі вікові кризи можуть бути серйозним викликом для батьків, але з правильним підходом і певними знаннями це можливо попередити й спокійно пережити. Тренерка надасть професійні пояснення щодо основних етапів розвитку дитини, криз дорослішання та завдань батьків на кожному етапі. А також запропонує поради стосовно виховання та взаємодії з дитиною в періоди вікових криз.

Зокрема, буде розглянуто такі теми:

етапи розвитку дитини;

вікові кризові періоди;

психосоціальний розвиток людини від юності до пізньої старості;

як не дати віковій кризі перерости у хронічний стрес;

як підтримати дитину в підлітковому та юнацькому віці.

Долучайтеся до вебінару, щоб дізнатися, як надати підтримку дитині в певний віковий період життя.