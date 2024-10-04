Як підтримати дитину під час вікових криз: новий практичний вебінар для батьків від Фонду Ахметова
Запрошуємо долучитися до вебінару "Особливості проявів вікових криз у житті дитини" у форматі "Теплі зустрічі", який проводить Фонд Ріната Ахметова в рамках програми "Сирітству - Ні!". Захід буде корисний як для біологічних батьків, так і для прийомних, а також для батьків-вихователів, усиновлювачів, опікунів та патронатних вихователів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Дата та час: 10 жовтня (четвер), 14:00-16:00, платформа Teams. Зареєструйтеся на зустріч за посиланням.
Спікеркою вебінару виступить Наталія Гужева - тренерка з питань соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.
Дитячі вікові кризи можуть бути серйозним викликом для батьків, але з правильним підходом і певними знаннями це можливо попередити й спокійно пережити. Тренерка надасть професійні пояснення щодо основних етапів розвитку дитини, криз дорослішання та завдань батьків на кожному етапі. А також запропонує поради стосовно виховання та взаємодії з дитиною в періоди вікових криз.
Зокрема, буде розглянуто такі теми:
- етапи розвитку дитини;
- вікові кризові періоди;
- психосоціальний розвиток людини від юності до пізньої старості;
- як не дати віковій кризі перерости у хронічний стрес;
- як підтримати дитину в підлітковому та юнацькому віці.
Долучайтеся до вебінару, щоб дізнатися, як надати підтримку дитині в певний віковий період життя.