ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як підтримати дитину під час вікових криз: новий практичний вебінар для батьків від Фонду Ахметова

П'ятниця 04 жовтня 2024 15:18
UA EN RU
Як підтримати дитину під час вікових криз: новий практичний вебінар для батьків від Фонду Ахметова Фото: новий практичний вебінар для батьків від Фонду Ахметова (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Запрошуємо долучитися до вебінару "Особливості проявів вікових криз у житті дитини" у форматі "Теплі зустрічі", який проводить Фонд Ріната Ахметова в рамках програми "Сирітству - Ні!". Захід буде корисний як для біологічних батьків, так і для прийомних, а також для батьків-вихователів, усиновлювачів, опікунів та патронатних вихователів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Дата та час: 10 жовтня (четвер), 14:00-16:00, платформа Teams. Зареєструйтеся на зустріч за посиланням.

Спікеркою вебінару виступить Наталія Гужева - тренерка з питань соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

Дитячі вікові кризи можуть бути серйозним викликом для батьків, але з правильним підходом і певними знаннями це можливо попередити й спокійно пережити. Тренерка надасть професійні пояснення щодо основних етапів розвитку дитини, криз дорослішання та завдань батьків на кожному етапі. А також запропонує поради стосовно виховання та взаємодії з дитиною в періоди вікових криз.

Зокрема, буде розглянуто такі теми:

  • етапи розвитку дитини;
  • вікові кризові періоди;
  • психосоціальний розвиток людини від юності до пізньої старості;
  • як не дати віковій кризі перерости у хронічний стрес;
  • як підтримати дитину в підлітковому та юнацькому віці.

Долучайтеся до вебінару, щоб дізнатися, як надати підтримку дитині в певний віковий період життя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Діти
NEWS
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою