Як підготуватися до блекауту: реальний список необхідних речей

Вона зазначила, що розгубленості немає і більшість друзів мають власні плани про те, як можна підготуватися до блекауту. Вона склала приблизний список речей, які можуть знадобитися у разі тривалої відсутності електроенергії.

1. Якщо у вас квартира з електроплитою, а не з газом, то вам, ймовірно, знадобиться газовий туристичний балон, пальник до нього та тонкий туристичний посуд для економного споживання пального.

Наразі всього цього добра повно, будь-який туристичний магазин вас проконсультує. Потрібно мати хоча б один сталевий одностінний кухоль, наприклад.

Або спиртування. Або щепочниця, мангал, якщо є можливість готувати у дворі.

Газоаналізатор на чадний газ, якщо збираєтесь встановлювати буржуйки, балони тощо. Вчадіти можна і від балона, до речі.

2. LED ліхтарик налобний, це дуже зручно + невеликий світильник на сонячних батареях або акумуляторах. LED гірлянди на батарейках теж відмінно піднімають настрій і не дають розбити носа ввечері, коли ви повзете в холодильник.

3. Термобілизна тепла, пасивна, якщо ви сидітимете вдома і працюватимете. Полартек, суміш синтетики із вовною. Тепле взуття та шкарпетки для дому. Якщо навіть немає термо, можна взяти будь-який старий тонкий меринос і зверху надіти фліс.

Сильно рекомендую взяти для будинку старий кашемір, особливо дорослим.

4. Термос. Найкраще скляні чи туристичні.

5. Грілка. Водна, багаторазова сольова, з крупи або кісточок, хімічна – на ваш смак.

6 Консерви, сушені овочі та крупи, які можна їсти запареними. Якщо вся заморозка пропаде. Сухофрукти, мед, шоколад, горіхи, цукерки, вершки – малими порціями.

7. Холодильні елементи в плюсову температуру, коли вимикають електрику, щоб допомагати холодильнику тримати температуру. Термопакети.

8. Запас питної та технічної води на тиждень. У мене є фільтр очисний туристичний.

9. Біологічні вологі серветки або "губка-душ" і крем, що зігріває який-небудь.

10. Спальник або реально тепла ковдра, та одяг для сну. Можна навіть килим у ту кімнату, де ви працюєте. Ну а що? Стара бабусина шуба або стара дублянка теж знадобиться.

11. Стандартна аптечка вашої родини – ліки, які ви постійно приймаєте.

12. Якщо прямо ось критично холодно, то вікна можна закрити плівкою з пухирцями - вона створює додатковий шар.

13. Гостра їжа та спеції, вітамін Д у дозах, які благословить ваш терапевт. У холод взагалі потрібно вживати гарячий щільний фуд – каші, супи, картоплю.

14. Павербанк. На мінімалках, щоб просто кілька разів зарядити телефон. Є побутові динамо-зарядки, але вони слабкі. Сонячні батареї, генератори, конвертери 220 від акумулятора авто, якщо є потреба та умови відповідні.

15. Підключіть стаціонарний телефон. Звучить смішно, але у вас буде зв'язок із 2-3 важливими абонентами, навіть коли сяде мобільний та відключать електрику.

16. Гості. Прийдуть і нахукають.