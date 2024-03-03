Як підготуватись до співбесіди із роботодавцем, щоб вона пройшла вдало

Подбайте про місце проведення

Якщо розмова відбудеться телефоном, або ж по відеозв'язку, то подбайте, щоб на назначений час вас ніщо не відволікало. Будьте у зручному і тихому місці. Фоновий звук машин на вулиці, чи крики дітей не дозволять вам сфокусуватись на розмові, а також зайві звуки можуть дратувати вашого співбесідника.

Підготуйте про себе інформацію

Вдома підготуйте про себе інформацію, щоб коротко описати свій досвід та пояснити, чому зараз у пошуках роботи. Після цього рекрутер ставитиме вже конкретніші запитання. Намагайтеся фокусуватися не на завданнях, які перед вами стояли, а на результатах своєї попередньої роботи.

Пошукайте інформацію про компанію

Перед розмовою із потенційним роботодавцем пошукайте інформацію про компанію, перегляньте її сторінки у соцмережах, почитайте матеріали про неї у ЗМІ. Для того, щоб виділятися на тлі інших пошукачів роботи, достатньо бути більш ознайомленим із діяльністю цієї організації.

Підготуйте питання до рекрутера

Якщо під час розмови вам не розповіли про команду, завдання та плани проєкту - треба про це запитати. Доречними також будуть запитання про подальші етапи та їх часові рамки.

Будьте лаконічними

Зазвичай первинне інтерв'ю триває 30 хвилин, тому не варто вдаватись в усі деталі і затягувати розмову. Ставте ті запитання, які будуть релевантними саме для роботодавця. Якщо не вдалося дізнатись все - напишіть текстове повідомлення або ж занотуйте їх для наступного етапу співбесіди.