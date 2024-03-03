Як підготуватись до співбесіди із роботодавцем, щоб вона пройшла вдало

Співбесіда із роботодавцем є ключовим етапом при працевлаштуванні. Навіть, якщо у вас ідеальне резюме, дуже важливо підготуватись до розмови із потенційним керівником, аби справити гарне враження та отримати бажану роботу.
Про те, як підготуватися до співбесіди, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Universe apps в Instagram.
Якщо розмова відбудеться телефоном, або ж по відеозв'язку, то подбайте, щоб на назначений час вас ніщо не відволікало. Будьте у зручному і тихому місці. Фоновий звук машин на вулиці, чи крики дітей не дозволять вам сфокусуватись на розмові, а також зайві звуки можуть дратувати вашого співбесідника.
Вдома підготуйте про себе інформацію, щоб коротко описати свій досвід та пояснити, чому зараз у пошуках роботи. Після цього рекрутер ставитиме вже конкретніші запитання. Намагайтеся фокусуватися не на завданнях, які перед вами стояли, а на результатах своєї попередньої роботи.
Перед розмовою із потенційним роботодавцем пошукайте інформацію про компанію, перегляньте її сторінки у соцмережах, почитайте матеріали про неї у ЗМІ. Для того, щоб виділятися на тлі інших пошукачів роботи, достатньо бути більш ознайомленим із діяльністю цієї організації.
Якщо під час розмови вам не розповіли про команду, завдання та плани проєкту - треба про це запитати. Доречними також будуть запитання про подальші етапи та їх часові рамки.
Зазвичай первинне інтерв'ю триває 30 хвилин, тому не варто вдаватись в усі деталі і затягувати розмову. Ставте ті запитання, які будуть релевантними саме для роботодавця. Якщо не вдалося дізнатись все - напишіть текстове повідомлення або ж занотуйте їх для наступного етапу співбесіди.
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