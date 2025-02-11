Як пережити втрату близької людини: поради психологині

Втратити близьку людину - одне з найбільш болісних випробувань у житті. Психологи наголошують, що кожен має право переживати горе по-своєму, і будь-які емоційні реакції є нормальними. Під час втрати людина проживає процес горювання, який ще називають "роботою горя". Його мета - допомогти адаптуватися до втрати та навчитися жити без неї. Тож фраза "час лікує" справді має сенс.

В коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) психологиня "СпівДія Хаб - Черкаси" Наталія Гурець розповіла про чотири етапи "роботи горя".

Прийняття реальності втрати

На цьому етапи важливо перейти через заперечення до усвідомлення реальності втрати. Дуже болісно прийняти той факт, що з близькою людиною вже неможливо поговорити, обійняти її чи просто побути поряд.

Психологиня радить не стримувати сліз, дозволяти собі проживати всі почуття та шукати підтримки серед близьких або фахівців.

Опрацювання болю

Природне переживання втрати включає похоронні ритуали, пам’ятні дні (9-й та 40-й), розмови про покійного та створення місця пам’яті. Ці дії допомагають зменшити біль і поступово прийняти реальність.

Адаптація до нового життя

Важливо сформувати ті навички, що будуть допомагати розв’язувати ті питання, якими займалася раніше ваша близька людина. З її смертю у вас змінюється уявлення про себе та інших - ви маєте створити нові сенси.

Потрібно прийняти новий статус, такий як "я - вдова/вдівець", або "я - мати, загиблого/-лої". Це означає прийняти себе іншим/-ою, пізнати, які ви тепер, що можете, чого потребуєте.

Збереження зв’язку з померлим

На цьому етапі важливо знайти спосіб зберігати пам’ять про людину, водночас продовжуючи будувати власне життя, нові стосунки, нове "Я" у взаємодії зі світом.

Як допомогти собі після смерті близької людини?

Важливо дотримуватися наступних порад:

Заручіться підтримкою друзів, колег чи рідних.

Не соромтеся звертатися до психолога/психотерапевта, якщо відчуваєте, що не можете впоратися самостійно.

Піклуйтеся про своє здоров’я - як психічне, так і фізичне - та дозволяйте собі проживати всі емоції.

"Горе потребує часу, але пам’ятайте: звернення по допомогу - це прояв сили, а не слабкості", - наголошує психологиня "СпівДія Хаб - Черкаси", що діє за підтримки HIAS та JFNA.