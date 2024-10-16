Як пережити розставання та почати нове життя: 6 кроків, що дійсно допоможуть

Розставання - це одна з найскладніших емоційних ситуацій, з якими стикається людина. Це може бути період глибокої печалі, втрати та плутанини. Проте, важливо пам’ятати, що розставання також відкриває нові можливості для особистісного зростання та відновлення.

Як прожити період емоційного болю після розставання та знову почати жити, розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

Дайте собі час на проживання емоцій

Після розставання нормальним є відчуття смутку, гніву, розчарування та навіть полегшення. Дайте собі дозвіл відчувати ці емоції. Не намагайтеся пригнічувати їх чи ігнорувати. Визнання своїх почуттів - це перший крок до їх подолання. Пам'ятайте, що час лікує, і з кожним днем емоції стануть менш гострими.

Підтримуйте соціальні зв’язки

Залишайтесь на зв’язку з родиною та друзями, вони можуть стати вашою підтримкою. Спілкування з близькими допоможе вам відчути, що ви не одні, і зменшити відчуття самотності. Не закривайтеся у своїх переживаннях, не відмовляйтеся від спілкування з оточуючими.

Зосередьтеся на собі

Попри біль, це чудовий час для саморозвитку. Зосередьтеся на своїх інтересах, хобі або нових захопленнях. Запишіться на курси, займіться спортом або подорожуйте. Чим більше часу ви приділите собі, тим швидше знайдете нові цінності та інтереси, які можуть стати основою для вашого нового життя.

Уникайте негативних думок

Негативні думки можуть затримувати вас у минулому. Намагайтеся фокусуватися на позитивних моментах: чого ви навчилися з цієї ситуації? Які нові можливості перед вами відкриваються? Спробуйте практикувати вдячність, записуючи щодня те, за що ви вдячні у своєму житті.

Створіть нові рутини

Розставання часто вимагає зміни у звичному укладі життя. Створіть нові рутини, які допоможуть вам адаптуватися до змін. Це можуть бути нові години для прийому їжі, фізичні вправи або нові звички, такі як медитація. Встановлення нових рутин допоможе вам відчути контроль над своїм життям.

Працюйте над самоповагою

Пам’ятайте, що ви заслуговуєте на щастя і любов. Працюйте над своїм самопочуттям, практикуючи позитивні афірмації та визнаючи свої досягнення, навіть якщо вони здаються незначними.

"Розставання - це складний етап, але воно може стати початком нового життя. Дайте собі час на переживання емоцій, підтримуйте зв’язки з близькими, зосередьтеся на собі та будьте готові до змін", - радить Наталія Гаріна.