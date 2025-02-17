Як перетворити житло на казковий замок: що таке стиль Castlecore

Castlecore - один із найнеочікуваніших інтер’єрних трендів цього року. Він поєднує романтику середньовічної архітектури з комфортом сучасного життя, створюючи атмосферу загадковості та величі.

Колірна гамма: глибокі та благородні відтінки

Castlecore відзначається багатою палітрою темних і насичених кольорів, які передають атмосферу старовинного замку. Основу складають відтінки дерева, каменю та аристократичних тканин.

Темно-коричневий і деревний кольори використовують у меблях і балках, додаючи простору автентичності. Бордовий і винний символізують величність, тоді як глибокий зелений і темно-синій нагадують про природу та нічне небо.

Чорний і графітовий додають драматичності, а золотистий і бронзовий підкреслюють розкіш. Щоб урівноважити інтер’єр, можна використовувати пастельні відтінки, такі як кремовий або світло-сірий.

Стиль Castlecore передбачає приглушені та пастельні відтінки (фото: Freepik.com)

Натуральні матеріали для середньовічного шарму

Castlecore базується на використанні натуральних матеріалів, які створюють атмосферу старовинної садиби. Камінь і цегла чудово підходять для стін, а при необхідності їх можна замінити декоративним тинькуванням.

Масивна деревина використовується для підлоги, меблів і балок, додаючи затишку та міцності інтер’єру. Металеві елементи, зокрема ковані люстри, ручки та свічники, додають готичний акцент.

Текстиль відіграє важливу роль: велюр, парча, льон і вовна створюють відчуття розкоші та теплоти. Поєднання цих матеріалів надає простору особливого середньовічного шарму.

У стилі Castlecore кімнаті пасують кераміка, камінь, дерево (фото: Freepik.com)

Масивні меблі з історичним характером

Меблі в стилі Castlecore мають бути масивними, міцними й елегантними, часто з різьбленням і металевими деталями.

Ліжка з балдахінами створюють атмосферу королівської спальні, а важкі драпірування додають розкоші. Довгі обідні столи з різьбленими ніжками чудово передають дух середньовічних бенкетів. Замість звичайних шаф можна використовувати старовинні скрині, які слугуватимуть як місце для зберігання.

Стільці та крісла з високими спинками, оббиті оксамитом або натуральною шкірою, забезпечують комфорт та естетику. Важливо, щоб меблі виглядали автентично, але при цьому залишалися функціональними.

Меблі мають бути масивними та "розкішними" (фото: Freepik.com)

Вишуканий декор

Декоративні елементи відіграють ключову роль у створенні стилю Castlecore, додаючи простору автентичності. Канделябри та свічники створюють атмосферу старовинного освітлення, особливо якщо використовувати металеві моделі.

Гобелени з історичними або природними мотивами допомагають підкреслити середньовічний дух. Картини в позолочених рамах можуть включати класичні портрети або похмурі пейзажі, що додають загадковості.

Старовинні книги в шкіряних палітурках чудово вписуються в інтер’єр, надаючи йому інтелектуальної глибини. Аксесуари, такі як лицарські щити, мечі та глиняний посуд, стануть фінальними штрихами у створенні замкової атмосфери.

Декор має нагадувати минуле (фото: Freepik.com)

М’яке та загадкове освітлення

Світло в Castlecore має бути приглушеним, нагадуючи про середньовічні факели та свічки. Центральним джерелом освітлення можуть стати люстри, стилізовані під старовинні канделябри.

Настінні бра з металевими елементами допоможуть створити загадковий напівтемний ефект. Підлогові та настільні лампи з тканинними абажурами додадуть м’якості інтер’єру.

Особливу роль відіграє камін - справжній чи електричний, який створює відчуття затишку та романтики. Щоб зробити освітлення ще атмосфернішим, можна використовувати свічки або світлодіодні гірлянди з теплим світлом.

Освітлення натякає на старовинну естетику (фото: Freepik.com)