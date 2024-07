Як перестати нервувати та адаптуватися до періоду змін: ці поради точно працюють

За словами психолога, вона часто використовує поради Дейла Карнегі про те, як перестати непокоїтися і почати діяти. Вона застосовувала їх в роботі та особисто для себе - і вони насправді працюють!

Залізні двері

Ще і ще раз про важливість жити в моменті "зараз": встановіть залізні двері між майбутнім і минулим і зосередьтесь саме на моменті тут і зараз. Що прямо зараз ви можете зробити, взяти під контроль?

Магічна формула

Діє так:

Поставте собі питання: "Що найгірше може статись зі мною?"

Прийняти це "найгірше" і заздалегідь змиритись з цим.

А тепер спокійно подумати як можна змінити ситуацію.

Memento mori

Стрес і стурбованість надзвичайно шкодить здоров’ю і точно не підвищують імунітет і опірність організму! Крім того, можна напридумувати собі симптоми та захворювання, яких насправді немає. Просто зупиняйте потік негативних думок, не переглядайте постійно новини та не спілкуйтесь з людьми, які підтримують вашу тривогу.

Займіться справою

Однією з причин тривоги є відсутність зайнятості. Якщо ми не займемо мозок і руки роботою, на місці порожнечі процвітатимуть негативні думки, свідомість сама їх згенерує. Приверніть увагу мозку новою, цікавою інформацією або займіться чимось, що досі не пробували.

Закон великих чисел

Чули про цей закон? Ні? Ну ось вам і можливість втілити в життя попередній пункт, тобто дізнатись щось нове. Згідно з законом великих чисел імовірність того, що ваші тривоги справдяться, дуже незначна.

Змиріться з тим, чого не можливо уникнути

Ми страждаємо і продовжуємо непокоїтись, навіть коли неприємна подія відбулась. І знову це порушує золоте правило "жити моментом тут і тепер".

Навчіться скорятись обставинам, які вже не можуть бути зміненими. Переживіть і прийміть: "значить саме так і мало статись". Можна навіть подякувати долі за цей урок! Вдячність і смиренність - no other way.

Обмежувач тривоги

Є таке поняття "коло впливу і коло турбот". Випишіть всі події, які займають вашу увагу. А тепер поруч з тими, які знаходяться в зоні вашого впливу поставте +, а ті, на які ви не впливаєте позначте знаком "-".

Якщо будете чесними із собою, то побачите, що поза зоною контролю знаходиться не так вже й багато - погода, політика, релігія… ось про них і варто перестати думати. І не гортайте новини більш ніж 1-2 разів на день! Тривоги збільшиться, а впливу на події не додасться!

Цікавтесь іншими людьми

Саме так. І не заздріть і не порівнюйте, а просто цікавтесь: