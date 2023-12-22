Як отримати "пакунок малюка", якщо дитина народилася за кордоном: інструкція

Як отримати "пакунок малюка"

"Пакунок малюка" - це безповоротна адресна соціальна допомога сім'ям, де народилася дитина. Він складається з понад 90 речей, необхідних немовляті в перші місяці його життя.

Отримати "пакунок малюка" можна в пологовому будинку після народження дитини. Якщо допомоги в цей момент немає, тоді протягом 30 календарних днів із дня народження дитини можна подати заяву:

через електронний кабінет Мінсоцполітики

до органів соціального захисту населення

до ЦНАПу за місцем проживання

А якщо дитина народилася не в пологовому?

Тоді батькам потрібно подати заяву про надання "пакунка малюка", свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує факт народження дитини.

Його повинен видати заклад охорони здоров'я, який проводив огляд матері та дитини чи медична консультативна комісія, якщо медичний заклад не здійснював огляд матері та дитини.

А якщо дитина народилася за кордоном?

Якщо дитина була народжена не в Україні, потрібно подати такі документи:

заява

копія свідоцтва про народження дитини. У разі його відсутності - копію документа про народження дитини, що видав компетентний орган країни перебування, з перекладом на українську мову.

Правильність перекладу чи справжність підпису перекладача повинні бути засвідчені нотаріально.

Протягом 21 календарного дня батьки отримають відповідь та "пакунок малюка" чи вмотивовану відмову. Найчастіше вона пов'язана з поданням не всього пакета документів.

Замість "пакунку малюка" можна обрати грошову компенсацію. Сьогодні становить 6 816 гривень. Звернутися по таку допомогу потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини.