Як отримати фінансову допомогу на дитину, якщо батько не платить аліменти

Дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, надається тимчасова фінансова допомога. Вона дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.
Про те, як отримати цю фіндопомогу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Департаменту соціальної політики.
Якщо розмір аліментів, встановлений судом, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Тимчасова допомога призначається кожні 6 місяців, починаючи з місяця, в якому подали заяву разом з усіма необхідними документами.
Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймає орган соціального захисту населення протягом 10 календарних днів після надходження усіх необхідних документів.
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