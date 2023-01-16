Як освіжити запах меблів і не витратити зайвих грошей: простий лайфхак

З часом будь-які меблі починають неприємно пахнути. Вони вбирають запахи житла, їжі, вологість, засобів для прибирання, тварин та багато іншого. Позбутися специфічного запаху дуже важко, а дорогі кошти потрібного результату не дають.

Проте блогер Ванесса Амаро, фахівець із прибирання, вигадала власний засіб, який коштує зовсім дешево. Своїм Лайфхаком вона поділилася в TikTok.

Як зробити дезодорант для меблів

Найпростіший засіб для чистоти ваших диванів та їх приємного аромату можна зробити з підручних засобів, які є у кожному будинку. Це заощадить вам гроші на купівлю дорогих спеціалізованих миючих засобів.

Засіб можна використовувати для диванів, крісел та будь-яких тканинних поверхонь меблів, а ще – для доріжок та килимів.

Що вам знадобиться:

Пляшечка з розпилювачем

100 мл води

50 мл медичного спирту

100 мл кондиціонера для білизни

Якщо ви хочете більше аромату – то кондиціонера для білизни можна налити трохи більше. Якщо вас приваблює нейтральний запах, який швидко вивітрюється, додайте більше води або більше медичного спирту.

Усі інгредієнти потрібно змішати та ретельно збовтати. Потім почекати, доки осяде піна і можна використовувати. Для цього потрібно розпорошити на ваші меблі цей дезодорант і хоча б 10 хвилин не використовувати диван або крісло.

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Ванесса стверджує, що використовує цей дезодорант пару разів на тиждень і він працює набагато краще за будь-які дорогі кошти. У спеціалістки три собаки, і вона впевнена, що засіб ефективний.

Річ у тому, що медичний спирт ефективно вбиває будь-які мікроби на поверхні, у тому числі й ті, що видають неприємний запах. Кондиціонер для білизни містить ароматизатори, які роблять свіжою тканину і додають їй приємний аромат. А ще вони маскують будь-який запах алкоголю.

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