ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як не осоромитися у різних країнах. Де наші звичні жести мають зовсім інше значення?

Вівторок 29 жовтня 2024 09:10
UA EN RU
Як не осоромитися у різних країнах. Де наші звичні жести мають зовсім інше значення? Які різні значення мають жести (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Кожна культура має свої традиції та звички, і мова жестів тут не виняток. Те, що в одній країні може сприйматися як дружній жест, в іншій викликає нерозуміння або навіть образу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про особливості спілкування жестами в різних країнах, що допоможе уникнути непорозумінь.

Рука на серці: щирість чи церемонія? (США, Китай, Японія)

Жест, коли людина кладе руку на серце, часто сприймається як знак щирості, вдячності або прихильності. В США та багатьох європейських країнах цей жест є показником поваги, особливо під час державних заходів або під час виконання гімну.

Проте в деяких азійських країнах, як-от Китай або Японія, такий жест може виглядати незвично і не має особливого значення. Важливо також пам’ятати, що інші культури мають свої способи виявлення поваги і щирості, які можуть сильно відрізнятися від західних.

Палець догори: знак згоди чи образа? (Греція, Іран, Ірак)

У багатьох країнах світу великий палець догори означає "все добре" або "згоден". Проте, в таких країнах, як Греція, Іран та Ірак, цей жест може сприйматися як грубий.

Для місцевих жителів цей знак має зовсім інше значення, схоже на образливий жест, відомий у деяких європейських країнах. Подорожуючи цими країнами, краще уникати цього жесту, щоб не поставити себе в незручну ситуацію.

Як не осоромитися у різних країнах. Де наші звичні жести мають зовсім інше значення?Палець догори може значити різні речі (фото: Freepik.com)

Поклони та реверанси: знак поваги чи історична традиція? (Японія, Таїланд)

У деяких країнах поклони залишаються важливим елементом привітань і вираження поваги. В Японії кланяються при зустрічі, демонструючи ввічливість, причому кут нахилу може змінювати значення поклону.

У деяких країнах, як-от Таїланд, поклони є частиною культурної традиції і виконуються певним чином. В західних країнах такі поклони майже не використовуються, і замість цього люди вітаються рукостисканням або обіймами.

Жест "Ок": все гаразд чи прихована пастка? (США, Бразилія, Туреччина)

Популярний жест, коли великий і вказівний пальці утворюють коло, що символізує "Ок", має різні тлумачення по всьому світу. В США цей жест означає схвалення або підтвердження, але в таких країнах, як Бразилія, Туреччина і деякі частини Близького Сходу, він є образливим і вказує на вульгарне значення.

У Франції та деяких інших країнах Європи жест "Ок" також може означати "нуль" або "нічого не вартує". Щоб уникнути незручностей, варто бути обережним з цим жестом і використовувати його тільки там, де ви точно знаєте його значення.

Як не осоромитися у різних країнах. Де наші звичні жести мають зовсім інше значення?Жест "Ок" може не бути позитивним (фото: Freepik.com)

Кивок головою: згоден чи заперечує? (Болгарія, Греція)

У більшості країн світу кивок головою означає "так", а похитування - "ні". Проте в Болгарії та деяких частинах Греції ситуація кардинально інша: кивок головою означає "ні", а похитування - "так".

Це може стати несподіванкою для багатьох туристів і призвести до серйозного непорозуміння. Щоб правильно зрозуміти співрозмовника, краще спостерігати за іншими ознаками згоди чи заперечення в їхній мові тіла.

Жест "роги": захист від зла чи образа? (Італія, Іспанія, Бразилія)

Жест з двома пальцями, піднятих як "роги", має дуже різні значення у світі. В Італії та Іспанії він часто використовується як символ захисту від злих сил або "злого ока".

Однак у країнах, як-от Бразилія або Португалія, цей жест має образливе значення, яке натякає на невірність партнера. У американській культурі цей жест іноді трактується як частина рокерської культури і є символом музичної субкультури.

Як не осоромитися у різних країнах. Де наші звичні жести мають зовсім інше значення?"Роги" не варто демонструвати у Бразилії (фото: Freepik.com)

Дотик до носа або вуха: секрет чи заплутаність? (Велика Британія, Японія, Туреччина)

Дотик до носа або вуха може мати різні трактування, залежно від культури. У Великій Британії дотик до носа іноді означає "секрет" або "довіра".

В Японії дотик до носа, особливо під час розмови, може здатися невихованим, оскільки вважається непристойним втручанням в особистий простір.

У Туреччині дотик до вуха інколи використовується як знак здивування або недовіри до почутого. Це ще один приклад того, як один і той самий жест може мати зовсім інші значення.

Раніше ми писали, які 8 помилок роблять майже все початківці-мандрівники та як їх уникнути.

Читайте також, які рекомендації допоможуть зберегти життя, коли мандруєш поодинці.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Smart Traveller, Solo Travelling, Go Abroad.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти Туризм
NEWS
Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України
Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України