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Як оформити спадщину, якщо майно на тимчасово окупованій території: поясненя юриста

Як оформити сспадщину, що на ТОТ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Значна частина українців, які виїхали з окупації, зараз турбуються, чи зможуть прийняти в спадщину майно, що залишилось на цих територіях.

Про те, як це зробити і які нюанси варто врахувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Мар'яна Сащука в Instagram.

Як оформити спадщину, що на ТОТ

"Якщо місцем відкриття спадщини є тимчасово окупована територія, то спадкоємець має право звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території. Якщо ж пропущений строк прийому спадщини, то вам потрібно оформити письмову відмову від нотаріуса, а потім поновити строк у судовому порядку", - каже юрист.

Він зазначає, що у більшості випадків окупація є поважною причиною пропусків строку, тому суди поновляють їх без проблем.

Що робити, якщо нема свідоцтва про смерть спадкодавця

"Якщо спадкодавець помер на ТОТ і у вас немає свідоцтва про його смерть, або якщо воно у вас є, але видане окупаційною владою, вам потрібно звертатись до суду та встановлювати факт смерті у судовому порядку і на підставі цього судового рішення зафіксувати факт смерті спадкодавця в органах РАЦС та отримати українське свідоцтво про смерть", - пояснює Сащук.

Що робити, якщо нема документів на майно, що на території ТОТ

Якщо у вас нема документів на майно, що перебуває на ТОТ, а відомості щодо права власності на них відсутні в електронних реєстрах, єдиний спосіб отримати право власності на цю спадщину, у вас залишається тільки визнання права власності на спадщину у судовому порядку.

"Але тут треба розуміти, що чим більше доказів ви надасте суду, тим більша ймовірність того, що ви виграєте цю справу", - говорить юрист.

Якщо спадкова справа була відкрита, але з часом цю територію тимчасово окупували, ви маєте право звернутися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території та завершити оформлення своєї спадщини.

 

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