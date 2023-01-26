Як очистити підошву праски, не зіпсувавши її: перевірте ці способи

Після тривалого використання праски всередині неї може утворюватися накип від води, а на її підошві - гар. Ці наслідки прасування потрібно прибирати, щоб продовжити життя техніки.

Як безпечно почистити праску в домашніх умовах - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що зробити перед очищенням

Перед тим, як розпочинати очищення, варто визначити матеріал, з якого виготовлено робочу поверхню праски: тефлон, нержавіюча сталь, кераміка, алюміній і титан.

Від цього залежить, який метод вам краще використовувати. Річ у тім, що для кераміки можуть не підійти способи очищення титану. Тому тут потрібно бути уважними, щоб не завдати шкоди приладу.

Популярні способи очищення

Антисептик

Візьміть гідроперит і подрібніть одну таблетку в порошок. Розподіліть по якійсь поверхні (не по прасці!), дайте прасці нагрітися до середнього рівня. Потім відключіть від мережі та притуліть декілька разів до порошку.

Згодом змийте сухою серветкою. Цей спосіб краще використовувати на балконі або вулиці.

Господарське мило

Розігріту підошву праски протріть шматком господарського мила, поки нагар стане рідким. Забруднення приберіть м'якою тканиною.

Цей варіант забиває отвори на поверхні підошви. Після процедури спробуйте випрасувати щось без необхідності праскою, щоб позбутися залишків мила в отворах.

Обирайте метод очищення відповідно до матеріалу виготовлення праски (фото: Freepik)

Сода

Розчиніть речовину в невеликій кількості води або оцту. У вас утвориться густа маса. Нанесіть її на серветку та притуліть до теплої поверхні, залишивши на кілька хвилин.

Розм'яклий бруд можна витирати губкою або тканиною. Цей спосіб прибере не тільки нагар або накип, а й іржу.

Сіль

На аркуші паперу рівномірно розподіліть дві столові ложки солі. Сильно розігрійте праску та нібито пропрасуйте сіль кілька разів. Будь-які забруднення розчиняться за кілька хвилин таких маніпуляцій.

Цей метод можна застосовувати тільки до титанових і алюмінієвих підошов.

Як позбутися накипу всередині

Лимонна кислота або сильногазована мінералка

Злийте всю воду з праски.

У склянці води розчиніть дві столові ложки лимонної кислоти.

Залийте отриману суміш в праску.

Нагрійте прилад і прасуйте до тих пір, поки не вийде весь накип.

Якщо після завершення процедури вода брудна, дію можна повторити.

Важливо очищати праску як ззовні, так і всередині (фото: Freepik)

Оцет

Розчиніть оцет в окропі, вилийте суміш в ємність та опустіть туди вимкнену праску підошвою вниз. Важливо, щоб рівень рідини покривав тільки підошву. Коли вода стане охолодною, праску виймайте та залиште висихати на декілька діб.

Описаний спосіб підходить лише для прасок з металевою підошвою.

Як уникнути забруднення праски