Как очистить подошву утюга, не испортив ее: проверьте эти способы

После длительного использования утюга внутри него может образовываться накипь от воды, а на ее подошве - гарь. Эти последствия утюжка нужно убирать, чтобы продлить жизнь техники.

Как безопасно почистить утюг в домашних условиях - подробнее читайте в материале Styler.

Что сделать перед очищением

Перед тем, как приступать к очистке, следует определить материал, из которого изготовлена рабочая поверхность утюга: тефлон, нержавеющая сталь, керамика, алюминий и титан.

От этого зависит какой метод вам лучше использовать. Дело в том, что для керамики могут не подойти способы очищения титана. Поэтому здесь нужно быть внимательными, чтобы не нанести вред прибору.

Популярные способы очистки

Антисептик

Возьмите гидроперит и измельчите одну таблетку в порошок. Распределите по какой-то поверхности (не по утюгу!), дайте утюгу нагреться до среднего уровня. Затем отключите его от сети и приложите несколько раз к порошку.

Затем смойте сухой салфеткой. Этот способ лучше использовать на балконе или на улице.

Хозяйственное мыло

Разогретую подошву утюга протрите куском хозяйственного мыла, пока нагар станет редким. Загрязнение следует убрать мягкой тканью.

Этот вариант забивает отверстия на поверхности подошвы. После процедуры попробуйте выгладить что-то без необходимости утюгом, чтобы избавиться от остатков мыла в отверстиях.

Выбирайте метод очистки в соответствии с материалом изготовления утюга (фото: Freepik)

Сода

Растворите вещество в небольшом количестве воды или уксуса. У вас появится густая масса. Нанесите на салфетку и прислоните к теплой поверхности, оставив на несколько минут.

Размякшую грязь можно вытирать губкой или тканью. Этот способ уберет не только нагар или накипь, но и ржавчину.

Соль

На листе бумаги равномерно распределите две столовые ложки соли. Сильно разогрейте утюг и прогладьте соль несколько раз. Любые загрязнения растворятся через несколько минут таких манипуляций.

Этот метод можно применять только к титановым и алюминиевым подошвам.

Как избавиться от накипи внутри

Лимонная кислота или сильногазированная минералка

Слейте всю воду из утюга.

В стакане воды растворите две столовые ложки лимонной кислоты.

Залейте полученную смесь в утюг.

Нагрейте прибор и гладьте до тех пор, пока не получится вся накипь.

Если после завершения процедуры вода грязная, действие можно повторить.

Важно очищать утюг как снаружи, так и внутри (фото: Freepik)

Уксус

Растворите уксус в кипятке, вылейте смесь в емкость и опустите туда выключенный утюг подошвой вниз. Важно, чтобы уровень жидкости покрывал только подошву. Когда вода станет охлаждающей, утюг вынимайте и оставьте высыхать на несколько суток.

Описанный способ подходит только для утюгов с металлической подошвой.

Как избежать загрязнения утюга