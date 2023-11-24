На аукціоні продали джип за три долари, хоча його реальна ціна сягає 13 500: що не так з авто (фото)

У США на аукціоні продали Jeep Liberty 2011 року випуску за катастрофічно "смішні" гроші - три долари - попри те, що його ціна дедалі вища.

Що не так з машиною, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на автомобільне видання " Авто 24 ".

Очевидно, що такою дешевою автівку зробили кілька недоліків. Найперший і найголовніший - це те, що вона була втоплена. Через це він не заводиться, але за документами відновлювати його також не можна. Новому власнику залишається лише розібрати його на деталі та продати їх чи залишити собі.

Серед інших вагомих недоліків невигідність транспортування машини, оскільки її продали на Гаваях. Доставляти транспортний засіб у США буде просто нерентабельно, тому покупець втратить набагато більше.

У США продали авто за три долари (фото: auto.24tv.ua)

Виходить, що зовнішній вигляд автомобіля цілком нормальний, але кілька значущих факторів знизили його ціну до трьох доларів. Принаймні за таку вартість новий власник отримав бензиновий двигун об'ємом 3,7 літра, автоматичну коробку передач і повний привід.

Скільки насправді коштує така машина

В Україні можна знайти кілька автівок моделі Jeep Liberty, хоча й пізнішого року випуску. Їхня вартість коливається в межах 6 000 доларів і сягає 13 500 доларів.

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