Як обрати парасольку, яка витримає зливу і не покриється іржею

На що звернути увагу при покупці парасольки

Кожен різновид парасольки має свої переваги і недоліки, тож вибір моделі залежатиме не лише від погодних умов, а й від особистих уподобань.

Втім, обираючи надійну парасольку, яка стійко переживе негоду й не покриється іржею, варто звертати увагу на її характеристики.

Тип парасольки

Один з найголовніших факторів при виборі полягає в тому, чи повинна ваша парасолька бути "кишеньковою".

Складані парасолі особливо легкі та практичні завдяки меншому розміру, що є перевагою, оскільки їх легко брати куди завгодно. Також вони не менш довговічні, аніж парасолі-тростини, при правильному догляді та експлуатації.

Парасолі-тростини зазвичай мають дещо більший купол і, таким чином, забезпечують кращий захист від дощу. Вони міцніші, і через їх розмір менше шансів, що вони загубляться - хоча й зберігати та транспортувати їх дещо складніше.

Розмір купола

Форма купола парасольки, як правило, має круглу форму. Існують також нестандартні, такі як квадратні парасольки або куполи парасольок у формі серця.

Однак круглий тип має найбільшу площу поверхні і тому забезпечує найкращий захист від дощу. Чим більший купол, тим більше ви захищені від дощу. А якщо він досить великий, під ним є місце для ще однієї людини:

діаметр від 100 до 105 см - для однієї людини;

діаметр від 110 до 120 см - можна використовувати такі парасолі для двох, але такий купол не захистить від дощу повністю;

діаметр від 130 до 140 см - для двох осіб.

Чим кругліший та більший купол парасолі, тим краще він захищає від дощу (ілюстративне фото: Freepik)

Втім, чим більший купол, тим важча парасоля. Тож при виборі за розміром купола варто відштовхуватися від своєї мети.

Матеріал купола

Поліестер менш блискучий, ніж нейлон, тому виглядає дещо естетичніше. Проте обидва матеріали є однаковими за своїми водовідштовхувальними характеристиками.

Бавовна використовується більше для декоративних парасольок, тому що вона трохи важча і менш водовідштовхувальна.

Матеріал каркаса

Від матеріалу каркаса (стрижня) залежить витривалість парасолі - деякі матеріали більш міцні та надійні:

дерево - такі парасолі мають традиційний і класичний вигляд, однак цей матеріал більш чутливий до вологи;

скловолокно - каркаси зі склопластику характеризуються меншою вагою і підвищеною вітростійкістю;

сталь - вважається стійким і відносно дешевим, але зазвичай дещо важчий, ніж більш сучасні матеріали;

алюміній - такі каркаси легкі, але забезпечують високу стійкість до вітру.

Кількість і матеріал спиць

Спиці зазвичай виготовляють з алюмінію, скловолокна та сталі. Найбільш міцним та водночас легким вважається скловолокно, проте алюміній та сталь також досить стійки до вітру та злив.

Кількість спиць більше впливає на форму купола, аніж на міцність парасольки. Втім, чим купол кругліший, тим краще він захищає від сильного дощу.

Якісний матеріал допомагає зменшити кількість спиць. А от запобігти пошкодженню парасольки від сильного вітру допомагає система "антивітер" - спеціальні пружини в місцях з'єднання спиць.

Матеріал і форма ручки

Обираючи парасольку, важливо звертати увагу на форму та розмір ручки - зручність важлива, адже втримати парасолю при сильному вітрі може бути складно.

дерев'яна ручка - надає парасолі вишуканості та елегантності та є довговічною при правильному догляді;

пластикова ручка - доступна в усіх формах, кольорах і варіантах, такі парасолі можуть коштувати дешевше;

прогумована пластикова ручка - на відміну від пластику, ручка з такого матеріалу краще лежить в руці та більш стійка до тертя.

Якщо парасолька має ручку-гачок, вона займає трохи більше місця, ніж парасолька з прямою ручкою. Однак вона може бути зручнішою, крім цього, її можна легко повісити для висихання.

Дерев'яна ручка додає парасолі елегантності, а ручка-гачок - зручності (ілюстративне фото: Freepik)

Проте ручка ні в якому разі не повинна бути занадто маленькою або великою, інакше парасольку буде незручно носити - особливо під час поривів вітру.

Система відкривання

Існують як автоматичні, так і ручні системи відкривання з різними перевагами та недоліками:

механіка: ручний метод відкриття дешевий і має велику перевагу у вазі, особливо для складаних парасольок;

напівавтоматичний: відкривати парасольку натисканням кнопки дуже практично, однак закривати парасольку доведеться вручну;

повністю автоматичний: переважно складані парасолі відкриваються та закриваються повністю автоматично одним натисканням кнопки.

Загалом, для закривання повністю автоматичних парасольок потрібно трохи більше зусилля, оскільки в механізмі потрібно натягнути пружину. Такі парасольки значно важчі за напівавтоматичні.

Додаткові функції

Оскільки парасолі часто використовуються вночі та в умовах поганої видимості (як от в тумані), парасолі зі світловідбивальної тканини особливо корисні, коли мова йде про безпеку.