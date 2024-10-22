Як обрати ім'я за знаком Зодіаку. Кращі варіанти для хлопчиків і дівчат

Овен

Діти, що народжені під цим знаком Зодіаку, завжди дуже амбітні та наділені духом суперництва. Дівчаткам-Овнам найкраще підійдуть імена: Ліліт (Лілія), Роксі, Корделія. А хлопчика-Овна можна назвати Максимусом (Максим, Максиміліан).

Телець

Тельці неквапливі, хоча не менш уперті, ніж Овни. Це потрібно враховувати під час вибору імені. Також дуже важливо, щоб ім'я дитини було пов'язане з її предками та корінням. Дівчаткам-Тельцям найбільше підійдуть такі імена: Анастасія, Аурелія, Валентина, Софія, Ізабелла, Елеонора. А хлопчика-Тельця можна назвати Бенедикт, Олівер, Себастьян, Максиміліан (Максим).

Близнюки

Близнюки відомі своєю гнучкістю, харизмою та інтелектом. Тому можна вигадати для дитини якесь рідкісне ім'я, наприклад, те, що зустрічається в художніх творах. Дівчаткам-Близнюкам найбільше підійдуть такі імена: Кайя, Ліра, Зоря (Зоряна), Авіва. А ось хлопчиків-Близнюків можна назвати Космосом, Юпітером, Ніко (Миколай, Микола).

Рак

Представники цього зодіакального сузір'я відомі своєю теплотою, чутливістю та сімейними цінностями. Тому для дівчаток-Раків найкраще підібрати такі імена: Елоїза (Еліза, Єлизавета), Марго (Маргарита), Жозефіна. Хлопчикам-Ракам підійдуть такі імена: Лука, Лев, Матео (Матвій), Тео.

Як назвати дівчинку (ілюстрація: pixabay.com)

Лев

Для Левів характерні креативність, гордість та прекрасне відчуття моди та стилю. Часто таких дітей називають ім'ям, яке виділяється і при цьому закохує батьох. Для дівчат-Левів підійдуть імена Белла, Климентина, Флоренція, Клео (Клеопатра), Лара (Лариса). А для хлопчика-Лева можливі такі варіанти: Тадео (Тадей), Ієрихон, Марчелло (Марк, Марко), Хоакін.

Діва

Діви відомі своєю практичністю та перфекціонізмом. Для дівчаток-Дів підійдуть такі імена: Беатріс, Вів'єн, Сюзанна (Жанна), Люсія, Ніна. А хлопчиків, народжених під знаком Діва, можна назвати Габріель, Август, Леонардо, Соломон.

Терези

Терезам подобаються баланс і гармонія у всіх аспектах життя. І вибір імені для дитини тут не є винятком. Дівчинку-Терези можна назвати Амаль, Майя, Софія. А для хлопчиків-Терезів підійдуть такі імена: Отто, Фелікс, Джек, Макс (Максим).

Скорпіон

Представників цього зодіакального сузір'я характеризує сила волі та глибокі емоції. Дівчинці-Скорпіону підходять такі імена: Офелія, Віта (Віталіна), Лаванда. А хлопчика-Скорпіона можна назвати Пакс, Тадж чи Оз.

Як назвати хлопчика (ілюстрація: pixabay.com)

Стрілець

Для Стрільців характерні цікавість, безстрашність та незалежність. Для дівчинки-Стрільця підходять такі імена: Андромеда, Елін, Яра (Ярина). А хлопчика, народженого під цим зодіакальним сузір'ям, можна назвати Еверестом чи Раффіном.

Козеріг

Козероги завжди сповнені рішучості, але при цьому вони приземлені та прагнуть досягти всього самостійно. Дівчаткам-Козерогам підійдуть такі імена: Анна, Елеонора, Джуліан, Кетрін (Катерина). А хлопчика-Козерога можна назвати Олександр, Чарльз, Джордж (Георг, Юрій), Вільям.

Водолій

Водолії відомі своїм інтелектом та гуманізмом. Дівчинку-Водолія можна назвати одним із таких імен: Зоряна (Зоря, Зореслава), Арбор, Ярден. А хлопчику-Водолію підійдуть ці імена: Ендер, Гален, Рів.

Риби

Для представників цього зодіакального сузір'я характерні уява, духовність та романтизм. Для дівчаток-Риб підійдуть такі імена: Каліпсо, Коко, Гайя (Галина). А мамам хлопчиків-Риб варто звернути увагу на імена: Амадеус, Рафаель, Флоріан.

Імена для дітей за гороскопом (ілюстрація: pixabay.com)