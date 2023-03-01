Як низька зарплата може впливати на здоров'я людини: приголомшливе відкриття

Нещодавно вчені почали розглядати недостатній рівень заробітку як фактор, що впливає на стан здоров'я та навіть тривалість життя людини. До цього часу не було повноцінних досліджень гіпотези, проте дещо вченим таки вдалося з'ясувати.

Про це повідомляють на науковому сайті JAMA.

Які результати дало нове дослідження

Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я Мейлмана при Колумбійському університеті у Нью-Йорку провели дослідження, метою якого було вивчення зв'язку низькооплачуваної праці з ризиком передчасної смерті.

У вибірку включили 4002 людей у віці від 50 до 57 років. Було важливо, щоб ці люди працювали протягом як мінімум трьох періодів у 1992-2004 та 1998-2010. Крім того, в аналізі враховували соціально-демографічні чинники, стать та наявність захворювань.

Результати були такими:

718 осіб (17,9%) мали нестійку зайнятість

366 осіб (9,1%) заробляли мало

1 288 осіб (32,2%) заробляли мало періодично

2 348 (58,7%) завжди мали хороший стабільний дохід

Проаналізувавши зв'язок між заробітком і тривалістю життя, науковці дійшли висновку, що серед тих, хто ніколи не страждав від нестачі коштів було 199 смертей.

Серед тих, хто періодично отримував низьку заробітну плату, - 208 смертей; а тих, хто постійно отримував низьку заробітну плату, - 275 смертей.

Як заробітна плата впливає на стан здоров'я

Поки що єдиним поясненням цьому зв'язку є та якість життя, яку людина може дозволити собі відповідно до свого щомісячного доходу.

Наприклад, через низький дохід людина має гірше харчування, нижчу якість медичних послуг і можливість їх отримувати тощо. Варто також додати, що постійна тривога за відсутність грошей - це стрес, який негативно впливає на всі системи в організмі.

Якщо це й справді причинно-наслідковий зв'язок, висновки дослідників свідчать про те, що соціальна та економічна політика, яка покращить фінансовий стан низькооплачуваних працівників, може також покращити демографічні показники окремої країни.