Як навчитися керувати своєю енергією: корисні поради

Напевно, кожен був у ситуації, коли заплановані справи не можна було виконати не через відсутність часу, а через те, що не вистачає сил та енергії на їхнє виконання. Але й для таких випадків є рішення.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.
Час є фіксованою величиною - щодня ми маємо 24 години, але наша енергія постійно змінюється.
Прихильники цього підходу впевнені, що він не лише більш ефективний, але й допомагає зменшити стрес та досягти особистих та професійних цілей.
Спостерігайте за рівнем енергії, визначайте закономірності появи її піків та спадів.
Почніть сприймати перерви не як даремно витрачений час, а як можливість відновити рівень енергії.
Плануйте справи, враховуючи свій рівень енергії. Наприклад, розміщуйте найважливіші завдання у той час, коли ви зазвичай найбільше активні.
Як керувати своєю енергією (фото: Freepik)
Розпізнавайте ознаки виснаження та втоми та дійте так, щоб їх попередити.
Це може допомогти мінімізувати втрату енергії. Наприклад, готуйте їжу та обирайте одяг напередодні ввечері, щоб зменшити ранковий стрес.
Встановлюйте пріоритети для завдань і розподіляйте свою енергію відповідно до їх важливості.
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