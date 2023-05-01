Як навчити дитину не боятися помилок: такий страх може нашкодити у майбутньому

Чому ця навичка важлива

Дорослі часто неправильно реагують на помилку дитини. І це тягне за собою негативні наслідки – малюк починає боятися зробити щось не так, замикається у собі, перестає виявляти ініціативу. У майбутньому така поведінка може сильно нашкодити у навчанні, кар'єрі та в цілому – в умінні досягати бажаного.

Тому дуже важливо правильно реагувати на помилки малюка та з ранніх років навчити його не боятися промахів. Тим більше, що помилки роблять усі люди. І часто треба не лаяти за промах, а пояснити, що було не так і надихнути на нові здобутки та спроби.

Як навчити дитину не боятися помилок

Найкращий спосіб виховання у цій темі – розповідати дітям про власні помилки. Діти свідомо та підсвідомо копіюють своїх батьків, саме ми стаємо для них зразком наслідування. Думка дорослих відіграє ключову роль у формуванні світогляду та сприйняття життя дитини.

Психологи рекомендують використовувати старий та перевірений спосіб - "банк помилок". Вечорами всі члени сім'ї збираються разом і розповідають про свої помилки, зроблені протягом дня. На стіл або на підлогу ставиться велика банка.

Наприклад, пізніше вийшли з дому, ненароком штовхнули когось у магазині. Потім усі діляться своїми реакціями та почуттями на неприємність. Далі - промовляють вголос, які висновки зробили, як робитимуть у майбутньому, щоб уникнути таких ситуацій.

Після розповіді кожен член сім'ї повинен покласти в банку кульку, камінчик, записку, будь-який інший предмет. А інші члени сім'ї намагаються проявити співчуття та підтримку. Коли банку наповнюється, можна цей день відзначати особливим чином – походом у кіно, піцою на вечерю тощо.

Такий спосіб показує дітям найважливіше – помилки стають невіддільною частиною життя. Батьки при цьому захищають дітей від страху перед ними, позбавляють зайвої сором'язливості, спонукають виявляти ініціативу, робити висновки з неприємної ситуації, обговорювати проблему з близькими.