Як настій з сіна врятує увесь город: секрет від минулих поколінь городників

Проти чого допомагає настій прілого сіна

Такий настій допомагає боротися з поширеними грибковими й бактеріальними хворобами, не шкодячи ґрунту й культурним рослинам. Головний секрет - у сінній паличці, корисній бактерії, яка пригнічує патогенні мікроорганізми. Крім того, засіб насичує ґрунт мікроелементами, підвищуючи імунітет рослин.

Цей природний препарат ефективний проти борошнистої роси, фітофторозу, альтернаріозу та чорної ніжки. Також добре діє проти бактеріозів, гнилей і навіть вірусних уражень, зупиняючи їх розвиток. Особливо цінний для обробки помідорів, огірків, капусти та інших вразливих культур.

Настій не тільки лікує, а й зміцнює рослини, підвищуючи їхню стійкість до нових інфекцій. Застосування такого засобу зменшує потребу в хімічних обробках. Він є безпечним для людей, тварин та комах-запилювачів. Тож його можна використовувати і в екологічному городництві.

Чим небезпечні хвороби, які зупиняє цей настій

Грибкові інфекції, такі як фітофтора або борошниста роса, здатні повністю знищити врожай. Вони швидко поширюються в теплу і вологу погоду, вражаючи як листя, так і плоди.

Бактеріози викликають гниття стебел, коренів та плодів, що робить овочі непридатними для зберігання.

Альтернаріоз призводить до появи темних плям, ослаблення рослини та втрати продуктивності.

Чорна ніжка небезпечна для розсади - уражені сіянці масово гинуть ще до висадки у відкритий ґрунт.

Якщо не боротися з цими хворобами, втрати можуть сягати 50-80% урожаю. Тому профілактика та вчасна обробка - запорука гарного результату.

Пріле сіно - дешевий та ефективний засіб зміцнення рослин (фото: Freepik.com)

Як приготувати пріле сіно і що робити з залишками

Щоб отримати пріле сіно, достатньо опустити сухе сіно в окріп на кілька хвилин. Потім його складають у поліетиленовий пакет з отворами, що забезпечують вентиляцію. Вже за тиждень сіно стає готовим до використання для настою.

Після приготування залишки не слід викидати - вони чудово підходять для мульчування. Мульча збагачує ґрунт, зберігає вологу й пригнічує ріст бур’янів. Таким чином, сіно працює двічі: спочатку як основа для настою, потім - як добриво.

Як приготувати настій правильно

Для початку відро заповнюють на третину прілим сіном. Потім заливають звичайною водою та, за бажанням, додають пів жмені сечовини.

Настій витримують 3-4 дні, поки на поверхні не з’явиться тонка масляниста плівка. Саме вона свідчить про наявність активних мікроорганізмів.

Перед використанням рідину проціджують, щоб уникнути забивання обприскувача або поливальної системи. Розбавляють настій у пропорції 1:3 з водою. Отриманим розчином можна обробляти листя або поливати під корінь.