Як налаштувати iPhone, щоб він краще працював: просто та швидко

Точна геопозиція

iOS мають функцію, що дозволяє деяким програмам отримувати максимально точне розташування користувача. Це корисно для програм доставки їжі, наприклад, щоб кур'єр знав, куди їхати.

Проте насправді деяким додаткам це ні до чого. Щоб вимкнути функцію, зайдіть в налаштування конкретної програми через головне меню та перейдіть до меню "Місцеперебування". Виставте тумблер навпроти "Точна геопозиція" у неактивний стан.

Не вивантажуйте програми з пам’яті

Користувачі Android зазвичай очищують всі фонові програми, коли припиняють ними не користуватися. Воно й зрозуміло чому, адже так заощаджується заряд батареї.

Однак на iOS все працює інакше. Очищати нещодавно відкриті програми не треба, тому що телефону доведеться завантажувати їх заново, що витрачає заряд батареї та вкотре навантажує процесор.

Оновлення програм у фоновому режимі

Ця функція дозволяє програмам оновлюватися навіть тоді, коли вони не запущені. Це потребує ресурсів телефону, і якщо він буде одночасно оновлювати контент, то навіть найпотужніший смартфон почне гальмувати.

Отже, відключаємо функцію в налаштуваннях iOS "Автоматичне оновлення".

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Зменшення руху

Усі переходи та анімація на iPhone дуже плавні, але на старих моделей можуть ставатися гальмування роботи. Отже, якщо ваш смартфон почав зависати, є сенс їх відключити.

Для цього йдемо в параметр "Доступність" і знаходимо параметр "Рух" та виставляємо тумблер у неактивне положення.

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Вимкніть автоматичне завантаження оновлень

За замовчуванням на iPhone увімкнено автоматичне завантаження оновлень, але це не завжди потрібно. Тому рекомендуємо вимкнути його та оновлювати програми вручну ті програми, якими ви активно користуєтеся.

Для цього заходимо в параметри, шукаємо там розділ App Store і в меню виставляємо параметр "Оновлення програм в неактивне положення".

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