Як налаштувати бойлер взимку, щоб не витрачати зайвих грошей

Роль температури бойлера у витратах електроенергії

Налаштування температури бойлера безпосередньо впливає на його енергоефективність. Чим вища температура, тим більше електроенергії споживає прилад.

Зазначимо, що підвищення температури на більше ніж 70 градусів не має значних переваг, оскільки воно веде до значного зростання витрат на електроенергію. Таким чином, встановлення температури в межах від 50 до 60 градусів є оптимальним для економії.

Як температура впливає на термін служби бойлера

Слід зазначити, що висока температура нагріву може негативно позначитися на стані елементів бойлера. Якщо вода постійно нагрівається до високих температур, зростає ймовірність утворення накипу на ТЕНах, що знижує ефективність роботи приладу.

Це може призвести до частих поломок, а також потреби в ремонті чи навіть заміні бойлера, що додатково збільшує витрати. Тому правильний вибір температури також забезпечує продовження терміну служби приладу.

Вплив температури на комфорт використання гарячої води

Налаштування температури бойлера має безпосередній вплив на комфорт користування гарячою водою. Якщо температура води надто висока, це може бути небезпечно, особливо для дітей та людей з чутливою шкірою.

З іншого боку, низька температура може призвести до того, що вода буде не зовсім гарячою для душу чи ванни. Тому важливо знайти золоту середину для комфортного використання води без зайвих витрат.

Бойлер є суттєвим споживачем електроенергії, тому важливо знизити його "апетити" (фото: Freepik.com)

Як правильно налаштувати температуру бойлера

Налаштування температури залежить від моделі бойлера. У більш нових моделях є сенсорні панелі, на яких встановлюється бажана температура. Якщо ваш бойлер має механічний регулятор, його можна повернути в потрібне положення для досягнення бажаної температури води.

У випадку відсутності регулятора, слід відкрити кришку і вручну відрегулювати температуру за допомогою спеціальних механізмів всередині пристрою.

Як знизити витрати на електроенергію при використанні бойлера

Одним із способів знизити витрати на електроенергію є використання бойлера в оптимальних температурних режимах. Крім того, можна налаштувати таймер, щоб бойлер працював тільки в певні години, коли тарифи на електроенергію знижені.

Важливо також регулярно чистити бойлер від накипу, щоб підтримувати його ефективність. Інші поради включають перевірку герметичності ізоляції бойлера та застосування сучасних моделей, що мають високий клас енергоефективності.