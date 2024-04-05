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Як надавати психологічну допомогу дітям, постраждалим внаслідок війни: вебінар від Фонду Ахметова

Як надавати психологічну допомогу дітям, постраждалим внаслідок війни: вебінар від Фонду Ахметова (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Як проявляється стрес у дитини під час війни? Як можуть допомогти дорослі — дитині й собі? Що потрібно знати про це батькам та професіоналам?

У рамках програми "Сирітству — ні!" Фонду Ріната Ахметова відбувся вебінар "Психологічна допомога дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, надання першої психологічної допомоги у кризових ситуаціях".

Ольга Фролова, тренерка з неформальної освіти для дорослих, психологиня, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології Бердянського державного педагогічного університету, розповіла про:

— вплив травматичних подій на дітей різного віку та роль батьків у проживанні цього досвіду, 

— особливості дорослішання дітей в умовах війни,

— надання першої психологічної допомоги дітям у кризових ситуаціях.

Захід відвідали майже 300 учасників, серед яких були фахівці служб у справах дітей та центрів соціальних служб, батьки-вихователі, прийомні батьки, усиновителі, опікуни та патронатні вихователі. Дивіться вебінар тут: facebook.com/watch/?v=796329968582782

Ольга Фролова поділилася з учасниками техніками самодопомоги зі збереження ментального та фізичного здоров’я, розповіла, де шукати ресурси для відновлення енергії. Фахівчиня пояснила, як діяти, щоб знизити гостроту реакцій на травматичні події у дітей різного віку. 

Наприкінці заходу Ольга ознайомила учасників вебінару з медичними протоколами надання першої психологічної допомоги дітям у кризових ситуаціях, які використовуються на практиці в Ізраїлі.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи докладає зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини. 

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