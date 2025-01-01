Як легко впоратися з горою посуду після новорічної вечірки

Підготуйтеся заздалегідь

Перед початком вечірки забезпечте себе всім необхідним: губками, мийними засобами та чистими рушниками. Використовуйте одноразовий посуд для закусок і напоїв, щоб зменшити кількість миття.

Заплануйте зону для складання брудного посуду, щоб уникнути хаосу на кухні. Якщо у вас є посудомийна машина, заздалегідь перевірте, чи вона порожня та готова до використання. Такі дрібні кроки зекономлять ваші сили після свята.

Сортуйте посуд за категоріями

Не починайте мити все одразу - спершу розділіть посуд за типами. Склянки, тарілки, столові набори та каструлі мийте окремо, щоб уникнути пошкоджень.

Замочіть найзабрудненіші предмети у гарячій воді з мийним засобом, поки миєте легший посуд. Це дозволить зекономити час і уникнути сильного тертя. Поступовий підхід допоможе вам упоратися з горою швидше та ефективніше.

Використовуйте правильні засоби

Для різних видів посуду потрібні різні мийні засоби. Використовуйте спеціальний гель для скла, щоб уникнути розводів на склянках. Для жирних каструль і сковорідок підберіть засіб із сильною знежирювальною дією.

Якщо мийний засіб не справляється, спробуйте додати у воду трохи соди - це ефективно бореться із залишками їжі. Правильний вибір засобів значно спрощує процес миття.

Після свят завжди приходиться мити багато посуду (фото: Freepik.com)

Замочуйте складні плями

Не витрачайте час на відтирання пригорілого чи засохлого жиру - замочіть цей посуд на деякий час. Додайте у гарячу воду трохи соди, оцту або лимонного соку, щоб полегшити видалення забруднень.

Для чавунних сковорідок можна використати звичайну сіль як натуральний абразив. Поки посуд замочується, займіться миттям легших предметів. Це дозволить вам ефективніше використовувати час і зусилля.

Мийте в команді

Якщо святкування було багатолюдним, залучіть гостей чи родичів до миття посуду. Один може споліскувати, інший - витирати, а третій - складати на місце. Така командна робота не лише пришвидшить процес, а й зробить його веселішим. Розподіл обов’язків полегшить вам завдання і збереже гарний настрій після вечірки.

Сушіть і складайте правильно

Використовуйте сушарки або чисті рушники, щоб швидко висушити посуд. Уникайте складання мокрого посуду у шафи - це може призвести до появи неприємного запаху.

Складайте посуд у порядку використання, щоб не довелося довго шукати потрібні предмети. Для зручності тримайте тарілки, чашки та столові набори окремо. Правильна організація полегшує завершальний етап прибирання.

Уникайте накопичення

Щоб уникнути гори посуду наступного разу, мийте його частинами під час свята. Спорожнюйте раковину, поки гості зайняті танцями чи переглядом фільму.

Використовуйте посудомийну машину для невеликих партій посуду протягом вечірки. Це допоможе вам уникнути виснажливого прибирання в кінці вечора. Регулярне миття зробить вашу кухню чистою навіть під час святкування.