Як легко виростити красивий бонсай вдома

Бонсай - це японське мистецтво вирощування дерев, яке передбачає створення мініатюрних версій великих дерев, за допомогою спеціальних технік обрізки, формування та догляду. У наш час все більше людей прагнуть виростити цей чудовий елемент декору в своїх оселях.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке бонсай і як легко почати його вирощувати вдома.

Що таке бонсай

Бонсай - це не просто маленьке дерево, а й результат тривалої праці. Його вирощування передбачає не лише застосування спеціальних технік обрізки і прищипування, але й уважний догляд.

Кожне дерево, створене в техніці бонсай, є унікальним і відображає характер і натхнення його творця. Щоб виростити бонсай вдома, не обов’язково бути професіоналом, але важливо розуміти основи цього мистецтва.

Бонсай може бути створений із різних видів дерев, таких як хвойні, листяні або навіть фруктові. Важливо розуміти, що це не просто декоративна рослина, а справжній маленький сад у вашій оселі.

Підготовка до вирощування бонсай

Перед тим як почати вирощувати бонсай вдома, слід вибрати правильне дерево. Для початківців найкраще підходять такі види, як фікус, ялина, кипарис або ялівець.

Окрім цих рослин, швидко виростити бонсай можна з таких порід, як бамбук, дуб, клен, падуб і малина. Ці види відрізняються невибагливістю і хорошою здатністю адаптуватися до умов домашнього середовища.

Найлегше вирощувати бонсай з молодого дерева або саджанця, а не з насіння, так як це значно прискорить процес. Важливим кроком є вибір відповідного горщика.

Він повинен бути не тільки красивим, але й відповідати розміру кореневої системи майбутнього дерева. Ґрунт також має велике значення, тому важливо використовувати спеціальну суміш для бонсай, яка забезпечить правильне зростання коренів.

Бонсай з ялини (фото: Вікіпедія)

Основні техніки формування бонсай

Один із основних етапів вирощування бонсай - це формування його форми. Для цього використовують техніки обрізки, прищипування та обв’язування гілок спеціальними дротами. При обрізанні важливо знати, які гілки можна видаляти, а які слід залишати для забезпечення симетрії дерева.

Формування бонсай може зайняти кілька років, і саме цей процес надає рослині характеру. Окрім обрізки, важливо здійснювати прищипування, щоб стимулювати розростання бічних пагонів, що зробить дерево більш густим і компактним. Обв’язування гілок дозволяє змінювати їх напрямок росту і придає рослині потрібну форму.

Догляд за бонсай вдома

Догляд за бонсай є важливим етапом у його вирощуванні. Він потребує регулярного поливу, але важливо не перезволожувати ґрунт, оскільки корені можуть загнити. Бонсай також потребує регулярного підживлення, особливо в період активного росту.

Однак підживлення не повинно бути надмірним, адже це може порушити природний баланс рослини. Для забезпечення хорошого росту дереву потрібне сонячне світло, але важливо уникати прямого потрапляння сонця на листя, яке може призвести до опіків.

Взимку варто зменшити полив і не підгодовувати бонсай, оскільки це період спокою для рослини.

Різні види бонсай(фото: Вікіпедія)

Як вибрати горщик і ґрунт для бонсай

Горщик для бонсай повинен бути не тільки красивим, але й практичним. Важливо, щоб він мав дренажні отвори для відведення зайвої води, щоб корені не загнивали. Вибір ґрунту для бонсай також є важливим. Ґрунт для бонсай має бути добре аерованим, щоб забезпечити кореням доступ кисню.

Найкраще використовувати суміші з легких інгредієнтів, таких як акацієвий ґрунт, пісок і кора. Спеціальні суміші для бонсай доступні в магазинах, і вони забезпечують оптимальні умови для росту дерева. Заміна ґрунту може бути потрібною через кілька років, коли рослина стане дорослою.