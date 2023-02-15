Як купити у магазині хороший авокадо. Секрети, про які ви не знали

Плід авокадо містить багато калію, клітковини та ненасичених жирних кислот. Тому додавання продукту до раціону допомагає нормалізувати вагу, знизити рівень холестерину та забезпечити організм необхідними вітамінами та мікроелементами.

Про секрети корисного авокадо та його сорти розповіла кулінар та блогер Дарія Дорошкевич у своєму Instagram.

Сорти авокадо

Загалом в авокадо налічується близько 400 сортів. Всі вони різні на смак, мають більш тонку або навпаки шкірку та різний розмір кісточки.

Найпопулярніші сорти авокадо

Хаас, міні хаас, бейбі хаас (незрілий бейбі хаас) – авокадо із темною шкіркою. Шкірка щільна, смак насичений. Мінус хаас – це те, що важко помітити, коли перезрівають через колір та щільність шкірки. Краще купувати недозрілі плоди цього сорту.

Авокадо бейкон - маленькі, більш округлої форми (але не як куля), порівняно велика кісточка, часто бувають у продажу за недорогою ціною. Смак м'який, але більша ймовірність, що будуть волокна.

Авокадо фуертес – маленькі грушоподібні плоди, тонка зелена шкірка. Теж м'який смак і частіше зустрічаються волокна.

Авокадо Пінкертон - великі авокадо грушоподібної форми з тонкою шкіркою і маленькою кісточкою. Вони мають насичений смак.

Авокадо рід – круглий авокадо великого розміру. Кісточка середнього розміру, смак насичений маслянистий, великий плюс менше темніє, ніж інші сорти авокадо.

Коктейльне авокадо – невеликі авокадо взагалі без кісточки, смачні. Елітний дорогий сорт вартий уваги, але не часто у продажу.

Секрети вибору авокадо

Якщо ви не знали, авокадо має плодоніжку. Якщо вона суха, він стиглий. Його можна купувати.

Якщо плодоніжки немає на плоді, а він ще зелений – він може зіпсуватись ще до свого дозрівання.