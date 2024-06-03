Як купити сонцезахисні окуляри, які будуть справді захищати очі

Сонцезахисні окуляри - не просто стильний літній аксесуар. Вони мають надійно захищати очі від ультрафіолетового випромінювання. Варто вміти правильно підібрати окуляри до форми свого обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The conversation .

Як вибрати правильні сонцезахисні окуляри

Які сонцезахисні окуляри вибрати, залежить, у першу чергу, від способу життя та умов, в яких їх будуть використовувати.

Насамперед сонцезахисні окуляри повинні надавати належний захист від шкідливих ультрафіолетових (УФ) променів. Обирайте окуляри, які мають етикетку "100% захист від УФ-променів" або "UV400".

Не всі сонцезахисні окуляри можуть вберегти очі від шкідливого ультрафіолетового світла. Категорія затемнення - це те, наскільки лінзи пропускають світло. Є п’ять таких категорій: від нуля до п’яти. Що більша цифра, то більший захист від сонячних променів мають окуляри.

Варто купувати лише окуляри, які забезпечують захист від 99 до 100% від ультрафіолетових променів.

УФ-фільтр обов’язковий, тоновані, але без ультрафіолетового фільтра сонячні окуляри більш небезпечні для очей, ніж відсутність окулярів узагалі.

Сонцезахисні окуляри можуть мати додатковий поляризаційний фільтр, який знімає відблиски з гладких і блискучих поверхонь. В таких сонцезахисних окулярах найкраще дивитися на море та інші об'єкти, що засліплюють.

Світловідбиваючі лінзи мають шар на зовнішній поверхні, який відбиває світло та покращує захист. На жаль, їх легко пошкодити або подряпати.

Чи має колір значення

Колір не впливає на захист, він може вплинути на контраст і відчуття яскравості, оскільки кожен колір фільтрує різну довжину хвилі світла.

Сірі лінзи відфільтровують усі довжини хвилі світла, тоді як такі відтінки, як коричневий або зелений, по-різному впливають на поглинання світла. Це означає, що зорове сприйняття має тенденцію бути яскравішим через коричневі лінзи.

Пластикові або скляні лінзи

Колір - це не єдине, що впливає на якість зору. Потрібно також звернути увагу на те, з чого виготовлені лінзи. Хоча вони найчастіше виготовляються зі спеціального пластику. Також можна знайти і скляні.

Ці два матеріали не однакові. Пластикові лінзи легші, тоді як скляні більш стійкі до подряпин і менш схильні до спотворення кольору. Це означає, що скляні лінзи забезпечують кращу якість зору.