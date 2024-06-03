Как купить солнцезащитные очки, которые будут действительно защищать глаза

Солнцезащитные очки - не просто стильный летний аксессуар. Они должны надежно защищать глаза от ультрафиолетового излучения. Следует уметь правильно подобрать очки к форме своего лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The conversation .

Как выбрать правильные солнцезащитные очки

Какие солнцезащитные очки выбрать зависит, в первую очередь, от образа жизни и условий, в которых их будут использовать.

Прежде всего, солнцезащитные очки должны оказывать надлежащую защиту от вредных ультрафиолетовых (УФ) лучей. Выбирайте очки, имеющие этикетку "100% защита от УФ-лучей" или "UV400".

Не все солнцезащитные очки могут уберечь глаза от вредного ультрафиолетового света. Категория затемнения - это то, насколько линзы пропускают свет. Есть пять следующих категорий: от нуля до пяти. Чем больше цифра, тем большую защиту от солнечных лучей имеют очки.

Следует покупать только очки, обеспечивающие защиту от 99 до 100% от ультрафиолетовых лучей.

УФ-фильтр обязателен, тонирован, но без ультрафиолетового фильтра солнечные очки более опасны для глаз, чем отсутствие очков вообще.

Солнцезащитные очки могут иметь дополнительный поляризационный фильтр, снимающий блики с гладких и блестящих поверхностей. В таких солнцезащитных очках лучше всего смотреть на море и другие ослепляющие объекты.

Светоотражающие линзы имеют слой на внешней поверхности, отражающий свет и улучшающий защиту. К сожалению, их легко повредить или поцарапать.

Имеет ли цвет значение

Цвет не влияет на защиту, он может повлиять на контраст и ощущение яркости, поскольку каждый цвет фильтрует разную длину волны света.

Серые линзы отфильтровывают все длины волны света, тогда как такие оттенки как коричневый или зеленый по-разному влияют на поглощение света. Это означает, что зрительное восприятие имеет тенденцию быть ярче через коричневые линзы.

Пластиковые или стеклянные линзы

Цвет - это не единственное, что влияет на качество зрения. Следует также обратить внимание на то, из чего изготовлены линзы. Хотя они чаще всего изготавливаются из специального пластика. Также можно найти и стеклянные.

Эти два материала не одинаковы. Пластиковые линзы более легкие, тогда как стеклянные более устойчивы к царапинам и менее подвержены искажению цвета. Это означает, что стеклянные линзы обеспечивают лучшее качество зрения.