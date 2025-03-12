Як корпоративна англійська допомагає будувати кар’єру: реальні кейси

Володіння англійською мовою відкриває перед фахівцями широкі можливості: підвищення на посаді, розширення кола професійних контактів та вихід на міжнародні ринки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення Englishempire.com.ua.
Спонукати своїх співробітників розвиватися та досягати нових вершин у кар’єрі допоможе корпоративна англійська Englishempire.com.ua.
Підвищення рівня комунікації
Вільне володіння англійською дозволяє ефективно спілкуватися з іноземними партнерами, клієнтами та колегами. Це особливо важливо для менеджерів, керівників відділів та фахівців, які працюють у міжнародних компаніях. Впевнене володіння мовою допомагає уникати непорозумінь у переговорах.
Можливості для просування по кар’єрній драбині
У багатьох компаніях знання англійської є обов’язковою умовою для отримання керівних посад. Корпоративні курси допомагають співробітникам швидше освоїти мову та підготуватися до нових викликів.
Доступ до міжнародних конференцій та стажувань
Англомовні працівники мають змогу брати участь у престижних конференціях, стажуваннях та обмінах досвідом, що підвищує їхню професійну цінність.
Марина, менеджер з продажу
Після проходження корпоративного курсу англійської у компанії вона почала впевнено спілкуватися з іноземними клієнтами. Через півроку отримала підвищення до керівника відділу міжнародних продажів.
Олександр, IT-спеціаліст
Завдяки корпоративному навчанню англійської він зміг успішно провести ряд презентацій для іноземних партнерів та залучити нових замовників для свого стартапу.
Наталя, маркетолог
Англійська допомогла їй брати участь у міжнародних конференціях, розширити професійне коло спілкування та отримати запрошення на роботу у великий міжнародний холдинг.
У школі Englishempire.com.ua пропонуються сучасні методики навчання, що адаптовані під корпоративні потреби. Викладачі допомагають співробітникам швидко покращити рівень англійської та застосовувати її у реальних робочих ситуаціях. Гнучкий графік, практичні завдання та індивідуальний підхід дозволяють досягти результатів без відриву від основної роботи.
Корпоративна англійська – це ефективний інструмент кар’єрного зростання. Вона не лише підвищує кваліфікацію співробітників, а й відкриває перед ними нові можливості у професійному світі. Інвестуючи у навчання персоналу, компанії отримують кваліфікованих фахівців, які можуть гідно представляти бізнес на міжнародній арені. Вивчення англійської у корпоративному форматі забезпечує не тільки особистий розвиток працівників, а й загальне підвищення конкурентоспроможності компанії на світовому ринку.