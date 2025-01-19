Як, коли і де садити полуницю: покрокова інструкція садівникам

Коли краще садити полуницю?

Найкращим часом для посадки полуниці є весна або осінь. Весняна посадка забезпечує швидке укорінення рослин, адже ґрунт достатньо прогрітий, а ризик заморозків мінімальний.

Осіння посадка, своєю чергою, дозволяє рослинам адаптуватися до нових умов і підготуватися до активного росту навесні. Важливо враховувати кліматичні умови вашого регіону, щоб обрати оптимальний час для садіння.

У більш холодних зонах краще садити навесні, а в південних регіонах - наприкінці серпня або у вересні. У будь-якому випадку, полуниця любить м'яку погоду без сильних коливань температури.

Де садити полуницю

Для полуниці слід обирати добре освітлене місце, адже ця рослина потребує багато сонячного світла. Бажано, щоб ділянка була захищена від сильних вітрів і не затоплювалася після дощів.

Оптимальний ґрунт для полуниці - легкий, добре дренований і з нейтральним рівнем кислотності. Перед посадкою рекомендується підготувати ділянку, видаливши бур’яни та розпушивши ґрунт.

Найкраще полуниця росте на місці, де раніше вирощували бобові, часник або цибулю. Уникайте ділянок, де росли пасльонові культури, оскільки це може сприяти поширенню хвороб.

Де та коли правильно садити полуницю (фото: Freepik.com)

Як підготувати ґрунт: основні кроки

Підготовка ґрунту для полуниці - це ключовий етап, який впливає на врожайність. Ось основні кроки:

Очистіть ділянку. Видаліть усі бур'яни та рослинні залишки, щоб уникнути конкуренції за поживні речовини.

Видаліть усі бур'яни та рослинні залишки, щоб уникнути конкуренції за поживні речовини. Розпушіть ґрунт. Глибоке перекопування допоможе поліпшити доступ повітря до коренів і покращити дренаж.

Глибоке перекопування допоможе поліпшити доступ повітря до коренів і покращити дренаж. Внесіть добрива. Використовуйте органічні добрива, такі як перегній або компост, щоб збагатити ґрунт поживними речовинами.

Використовуйте органічні добрива, такі як перегній або компост, щоб збагатити ґрунт поживними речовинами. Перевірте кислотність. За потреби додайте доломітове борошно, щоб знизити кислотність.

Правильно підготовлений ґрунт забезпечить рослинам швидке укорінення та активний ріст.

Процес посадки полуниці: покрокова інструкція

Щоб посадити полуницю, дотримуйтесь такої інструкції:

Розмітка грядок. Відстань між рядами повинна становити 50-60 см, а між рослинами в ряду - 25-30 см.

Відстань між рядами повинна становити 50-60 см, а між рослинами в ряду - 25-30 см. Підготовка лунок. Викопайте ямки глибиною 10-15 см, залежно від розміру коренів.

Викопайте ямки глибиною 10-15 см, залежно від розміру коренів. Посадка рослин. Розміщуйте кущики так, щоб коренева шийка залишалася на рівні ґрунту.

Розміщуйте кущики так, щоб коренева шийка залишалася на рівні ґрунту. Полив і мульчування. Після посадки рясно полийте рослини та замульчуйте ґрунт, щоб утримати вологу.

Правильно посаджена полуниця подарує гарний урожай (фото: Freepik.com)

Догляд за полуницею після посадки

Після посадки рослини потребують регулярного догляду, щоб забезпечити їх розвиток. Поливайте полуницю 1-2 рази на тиждень, залежно від погодних умов. Важливо уникати перезволоження, щоб запобігти розвитку грибкових хвороб.

Періодично видаляйте бур'яни та розпушуйте ґрунт для покращення аерації. У перший рік після посадки рекомендується видаляти квітконоси, щоб рослини спрямували сили на укорінення. Для профілактики хвороб можна обробляти полуницю спеціальними біологічними препаратами.