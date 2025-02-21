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Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото

П'ятниця 21 лютого 2025 11:26
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Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Популярна українська блогерка і бізнесвумен Даша Квіткова показала свої дитячі фото і вразила схожістю зі своїм 3-річним сином Левом.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Блогерка написала довгий пост про те, як вона змінилася з роками і доповнила його архівними фото.
Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сьогодні в кафе я зустріла сімнадцятирічну себе. Вона прийшла на 15 хвилин раніше, а я запізнилася. Вона викладає фото з фільтром, а я взагалі не редагую", - зазначила Квіткова.
Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Даша Квіткова в дитинстві (фото: instagram.com/kvittkova)

"Вона вважає, що програла в дружбі, та боїться знову довіряти, а я розповіла, що поруч зі мною є ті, хто не зраджує, сильне оточення, яке приймає мене справжньою, якою б я не була", - продовжила у своєму пості Квіткова.
Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Даша Квіткова показала свої дитячі фото (фото: instagram.com/kvittkova)

"Вона часто свариться з батьками, а я розумію, що сім'я - це найбільша цінність", - зазначила блогерка.
Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Квіткова показала свої фото (фото: instagram.com/kvittkova)

"Вона дозволяє ставитися до себе погано і терпить це, а я відстоюю свої кордони й знаю, що я гідна кращого. Вона намагається догодити всім, щоб її любили, а я зрозуміла, що любов не потрібно заслуговувати - вона або є, або її немає", - написала вона.
Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Блогерка показала свої фото з дитинства (фото: instagram.com/kvittkova)

Як відреагували в мережі

Фоловери Квіткової тут же почали коментувати її публікацію. Багато хто зазначив, що вона як дві краплі води схожа на архівних знімках на свого сина Лева:

  • "Як на цих фото ти схожа з Левом"
  • "Лев дуже схожий на вас у дитинстві"
  • "Лев - ваша копія"
  • "Не можу "розбачити" на цих фото Лева"
  • "Синочок так схожий"
  • "Я буду вже сота, хто написав, що Лев так схожий на тебе".

Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, Квіткова - переможниця проєкту "Холостяк-9" (2019), де головним героєм був телеведучий Микита Добринін.

Вони стали єдиною парою, яка після закінчення шоу залишилася разом, зіграла весілля і народила дитину. Однак у 2023 році після 3-х років шлюбу Квіткова і Добринін оголосили, що через велику кількість "прихованих проблем і конфліктів" вирішили розлучитися. Офіційно їх розлучили в червні того ж року.
Як дві краплі води: Даша Квіткова вразила схожістю зі своїм сином на архівних фото
Син Даші Квиткової (фото: instagram.com/kvittkova)

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