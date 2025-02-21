ua en ru
Пт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото

Пятница 21 февраля 2025 11:26
UA EN RU
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская блогерша и бизнесвумен Даша Квиткова показала свои детские фото и поразила схожестью со своим 3-летним сыном Львом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Блогерша написала длинный пост о том, как она изменилась с годами и дополнила его архивными фото.
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сегодня в кафе я встретила семнадцатилетнюю себя. Она пришла на 15 минут раньше, а я опоздала. Она выкладывает фото с фильтром, а я вообще не редактирую", - отметила Квиткова.
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Даша Квиткова в детстве (фото: instagram.com/kvittkova)

"Она считает, что проиграла в дружбе, и боится снова доверять, а я рассказала, что рядом со мной есть те, кто не изменяет, сильное окружение, которое принимает меня настоящей, какой бы я ни была", - продолжила в своем посте Квиткова.
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Даша Квиткова показала свои детские фото (фото: instagram.com/kvittkova)

"Она часто ссорится с родителями, а я понимаю, что семья - это самая большая ценность", - отметила блогерша.
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Квиткова показала свои фото (фото: instagram.com/kvittkova)

"Она позволяет относиться к себе плохо и терпит это, а я отстаиваю свои границы и знаю, что я достойна лучшего. Она пытается угодить всем, чтобы ее любили, а я поняла, что любовь не нужно заслуживать - она или есть, или ее нет", - написала она.
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Блогерша показала свои фото из детства (фото: instagram.com/kvittkova)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Квитковой тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили, что она как две капли воды похожа на архивных снимках на своего сына Льва:

  • "Как на этих фото ты похожа со Львом"
  • "Лев очень похож на вас в детстве"
  • "Лев - ваша копия"
  • "Не могу "развидеть" на этих фото Льва"
  • "Сыночек так похож"
  • "Я буду уже сотая, кто написал, что Лев так похож на тебя".

Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, Квиткова - победительница проекта "Холостяк-9" (2019), где главным героем был телеведущий Никита Добрынин.

Они стали единственной парой, которая после окончания шоу осталась вместе, сыграла свадьбу и родила ребенка. Однако в 2023 году после 3-х лет брака Квиткова и Добрынин объявили, что из-за большого количества "скрытых проблем и конфликтов" приняли решение расстаться. Официально их развели в июне того же года.
Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото
Сын Даши Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Ранее Анатолий Анатолич показал редкие фото с дочерью на Майдане.

Также DZIDZIO впервые за долгое время показал свою маму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Даша Квиткова Звезды шоу-бизнеса
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой