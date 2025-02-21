Как две капли воды: Даша Квиткова поразила схожестью со своим сыном на архивных фото

Блогерша написала длинный пост о том, как она изменилась с годами и дополнила его архивными фото.



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

"Сегодня в кафе я встретила семнадцатилетнюю себя. Она пришла на 15 минут раньше, а я опоздала. Она выкладывает фото с фильтром, а я вообще не редактирую", - отметила Квиткова.



Даша Квиткова в детстве (фото: instagram.com/kvittkova)

"Она считает, что проиграла в дружбе, и боится снова доверять, а я рассказала, что рядом со мной есть те, кто не изменяет, сильное окружение, которое принимает меня настоящей, какой бы я ни была", - продолжила в своем посте Квиткова.



Даша Квиткова показала свои детские фото (фото: instagram.com/kvittkova)

"Она часто ссорится с родителями, а я понимаю, что семья - это самая большая ценность", - отметила блогерша.



Квиткова показала свои фото (фото: instagram.com/kvittkova)

"Она позволяет относиться к себе плохо и терпит это, а я отстаиваю свои границы и знаю, что я достойна лучшего. Она пытается угодить всем, чтобы ее любили, а я поняла, что любовь не нужно заслуживать - она или есть, или ее нет", - написала она.



Блогерша показала свои фото из детства (фото: instagram.com/kvittkova)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Квитковой тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили, что она как две капли воды похожа на архивных снимках на своего сына Льва:

"Как на этих фото ты похожа со Львом"

"Лев очень похож на вас в детстве"

"Лев - ваша копия"

"Не могу "развидеть" на этих фото Льва"

"Сыночек так похож"

"Я буду уже сотая, кто написал, что Лев так похож на тебя".



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, Квиткова - победительница проекта "Холостяк-9" (2019), где главным героем был телеведущий Никита Добрынин.

Они стали единственной парой, которая после окончания шоу осталась вместе, сыграла свадьбу и родила ребенка. Однако в 2023 году после 3-х лет брака Квиткова и Добрынин объявили, что из-за большого количества "скрытых проблем и конфликтов" приняли решение расстаться. Официально их развели в июне того же года.



Сын Даши Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)