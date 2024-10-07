Як дожити до 150 років. "Найздоровіша" пара світу стверджує, що знайшла секрет

Як дожити до 150 років? Секрет від американського подружжя

33-річна Кайла Барнс-Ленц і 36-річний Уоррен Ленц живуть у Клівленді, наразі вони одружені рік після того, як зустрічалися лише дев’ять місяців. І вони настільки закохані, що націлилися дожити до 150-річного віку. Парочка стверджує, що знає секрет довгого життя. Що ж вони роблять?

Кайла і Уоррен прокидаються до світанку, вечеряють о 17:30 і лягають спати о 21:00, розповіли вони.

Кайла стверджує, що вони з чоловіком знають, як дожити до 150 років (Скриншот)

Кайла - співвласниця клініки довголіття LYV the Wellness Space, і її коханий чоловік починають день із терапії імпульсним електромагнітним полем (PEMF), яка стимулює клітини та зменшує запалення.

Після цього вони тренуються, гуляють, поки сходить сонце, і насолоджуються органічним сніданком, а потім занурюються в холодну воду та проводять час у своїй гіпербаричній камері - просторі під тиском, де ви вдихаєте чистий кисень, який може допомогти організму відновитися та боротися з інфекціями.

Гіпербарична камера с чистим киснем (Скриншот)

Пара познайомилася в додатку для знайомств і не гаяла часу, розповідаючи про важливість ведення здорового способу життя. Вони одразу знайшли спільну мова на тему здорового організму.

Подружжя завжди вечеряє о 17:30, вони роблять ще одну прогулянку після їжі, завжди лягають у ліжко о 21:00.

Таке життя, звичайно, не для всіх, воно не тільки займає багато часу, але й дорого - пара витрачає чимало грошей на рік, намагаючись продовжити своє життя.