Як дожити до 150 років. "Найздоровіша" пара світу стверджує, що знайшла секрет

Подружня пара з Америки стверджує, що вони знають, як дожити до 150-річного віку і поділилися своїми секретами з рештою світу.
Що ж треба робити для такого довгого життя, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.
33-річна Кайла Барнс-Ленц і 36-річний Уоррен Ленц живуть у Клівленді, наразі вони одружені рік після того, як зустрічалися лише дев’ять місяців. І вони настільки закохані, що націлилися дожити до 150-річного віку. Парочка стверджує, що знає секрет довгого життя. Що ж вони роблять?
Кайла і Уоррен прокидаються до світанку, вечеряють о 17:30 і лягають спати о 21:00, розповіли вони.
Кайла - співвласниця клініки довголіття LYV the Wellness Space, і її коханий чоловік починають день із терапії імпульсним електромагнітним полем (PEMF), яка стимулює клітини та зменшує запалення.
Після цього вони тренуються, гуляють, поки сходить сонце, і насолоджуються органічним сніданком, а потім занурюються в холодну воду та проводять час у своїй гіпербаричній камері - просторі під тиском, де ви вдихаєте чистий кисень, який може допомогти організму відновитися та боротися з інфекціями.
Пара познайомилася в додатку для знайомств і не гаяла часу, розповідаючи про важливість ведення здорового способу життя. Вони одразу знайшли спільну мова на тему здорового організму.
Подружжя завжди вечеряє о 17:30, вони роблять ще одну прогулянку після їжі, завжди лягають у ліжко о 21:00.
Таке життя, звичайно, не для всіх, воно не тільки займає багато часу, але й дорого - пара витрачає чимало грошей на рік, намагаючись продовжити своє життя.
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