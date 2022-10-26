Як довго можна користуватись косметикою, щоб не нашкодити шкірі

Який термін придатності косметики

Коректори або основа під макіяж

Зокрема, термін придатності такого продукту буде залежати від його складу:

водна база - 12 місяців;

масляна база - до 18 місяців.

Такі засоби слід зберігати в прохолодному місці та регулярно струшувати тюбик.

Рум'яна, бронзер і пудра

Порошкоподібна косметика може зберігатися 18 місяців, адже вона не містить води, тому бактеріям складніше розмножуватися.

Варто після кожного використання щільно закривайте кришку, щоб не потрапила рідина. Не використовуйте жирний консилер перед нанесенням бронзатора, рум'ян або пудри. Також потрібно перед кожним використанням очищати пензлик.

Підводка для очей

Термін придатності продукту сягає:

рідка підводка - від 3 до 6 місяців залежно від того, як часто ви її використовуєте;

олівець для очей - до 36 місяців.

Експерти радять очищати кінчик пензлика підводки підводки після кожного використання.

Туш для вій

Експерти кажуть, що туш потрібно змінювати дуже часто через вологу консистенцію.

Загалом термін придатності складає:

при регулярному застосуванні - 3 місяці;

при нерегулярному - 6 місяців.

Важливо, що не можна тримати туш відкритою більш ніж кілька хвилин, тому що вона швидко засохне.

Блиск для губ

Склад помади та блиску не сприяє розмноженню бактерій, тому їх можна використовувати приблизно від 12 до 18 місяців.

Кисті для макіяжу

Усім відомо, що кисті можуть містити багато бактерій, тому очищати їх потрібно щотижня. Найкраще зберігати їх у ящику, де вони не мають контакту з повітрям.