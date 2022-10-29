Як за допомогою електромобіля заживити будинок: моделі повербанків на колесах

Річ у тім, що деякі моделі електромобілів можуть виконувати функцію гігантських повербанків, лише на колесах.

Така можливість обумовлена наявністю вбудованих опцій зворотної подачі електрики, завдяки чому можна передавати енергію вбудованого акумулятора зовнішнім споживачам.

Йдеться про двонаправлену зарядку, яка ділиться на такі типи:

від автомобіля до мережі (V2G),

від автомобіля до пристрою (V2L),

від автомобіля до будинку (V2H).

Розгляньмо їх докладніше:

Авто - до мережі, VtoG або V2G (Vehicle to grid)

Цей тип передбачає використання енергії від електрокара для стабілізації мережі, а відбувається за допомогою "розумної" двонаправленої зарядки, що зазвичай є частиною VPP (віртуальної електростанції).

Залежно від певних параметрів ваш роздрібний продавець електроенергії контролюватиме, коли акумулятор заряджається або розряджається.

Тут варто відразу зазначити, що в Україні ця функція не працює, тому що її потрібно вводити на рівні енергорозподільчих компаній.

Авто - для завантаження, VtoL або V2L (Vehicle to load)

Тип є простим застосуванням двоспрямованої зарядки та не вимагає двоспрямованого зарядного пристрою. Натомість адаптер підключається до зарядного порту, що дозволяє транспорту працювати як портативний акумулятор зі стандартним джерелом живлення 120/240 В.

Цю функцію можна використовувати під час подорожей (для міні-холодильника, барбекю тощо) або при вимкненні електроенергії, забезпечивши тимчасове живлення кількох пристроїв.

Авто - додому, VtoH або V2H (Vehicle to home)

Енергією від транспортного засобу можна живити будинок чи офіс. Працює все за аналогією до стаціонарної домашньої акумуляторної батареї (наприклад, Tesla Powerwall 2), зменшуючи споживання електроенергії, за винятком того, що машину потрібно підключити до двонаправленої зарядної точки.

Які електрокари можуть живити будинок

Ділитись енергією свого вбудованого акумулятора можуть не всі електромобілі - можливість стати "генераторами на колесах" є у таких моделей:

Nissan Leaf (36-62 кВт*год) - доступні опції V2G і V2H, але щоб скористатися цими можливостями вдома потрібна спеціальна силова установка, яка розподілятиме і спрямовуватиме електрику.

Mitsubishi Outlander PHEV (13,8 кВт*год) - коли заряд батареї цього гібрида буде закінчуватися, авто зможе самостійно підзарядити акумулятор. Важливо лише своєчасно заправити бензином.

Hyundai IONIQ 5 (54-77,4 кВт*год) - може віддавати напругу до 3 кВт, чого цілком достатньо, щоби вдома працював холодильник, Wi-Fi-роутер та насоси на опаленні взимку. Прилади та гаджети можна підключати до машини через спеціальний перехідник.

Kia EV6 (54-77,4 кВт*год) - може робити те саме, що й попередній електромобіль у переліку.

Ford F-150 Lightning (98-130 кВт*год) - в ньому доступні всі 3 види двонаправленої зарядки.

MG ZS EV (49-68 кВт*год) - машина в оновленій версії (2022) матиме опцію V2L.

Важливо додати, що в кожному окремому випадку потрібно дивитися, яку потужність може роздавати електрокар через вбудований пристрій передачі електроенергії.