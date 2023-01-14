Як у домашніх умовах визначити кислотність шлунку: простий тест

Чому важливо знати, яка кислотність шлункового соку

Низька концентрація соляної кислоти є причиною багатьох проблем зі здоров'ям і є однією з основних причин хронічних захворювань.

"Соляна кислота розщеплює та готує до подальших біохімічних реакцій мікро- та макроелементи для їх подальшого засвоєння організмом. Якщо цей процес не відбувається якісно, ​​то це впливає на роботу всіх систем організму, а особливо на ШКТ та імунну систему", - йдеться у повідомлення.

Крім того, соляна кислота вбиває більшість бактерій, грибків та яйця глистів. Її недостатність призводить до дисбактеріозу в кишечнику та формує патогенну флору, яка сприяє життєдіяльності та розвитку паразитів.

Як провести тестування:

Змішайте 1/4 чайної ложки харчової соди у склянці (200 мл) води кімнатної температури Випийте розчин Зафіксуйте секундоміром, скільки часу пройде до появи відрижки.

Результати:

1 - 2 хв: нормальний рівень соляної кислоти

2 - 3 хв: нормальний або трохи низький рівень соляної кислоти

3 - 5 хв: низький рівень соляної кислоти

5 хв або більше: соляна кислота не виробляється

Якщо протягом 5 хвилин у вас не було відрижки, ваш тест завершено.

Виконуйте цей тест протягом трьох днів поспіль, підсумуйте результат і розділіть на 3, це буде більш точним показником кислотності вашого шлунка.

Зверніть увагу, що рання відрижка може бути пов'язана з хронічним зневодненням або заковтуванням повітря при питті розчину.

"Якщо у вас за результатами тесту є відхилення від норми, вам варто почати оптимізувати роботу травної системи за допомогою дієти, здорових звичок та способу життя. Це значно покращить ваше здоров'я, енергію та загальне самопочуття", - пояснюють експерти.