Як доглядати за шкірою восени. Дієві рецепти краси від зіркового косметолога

– Які зміни в догляді потрібно врахувати з настанням осені?

– Осінь - один з найкращих етапів для доглядових процедур. Температура на вулиці не настільки висока, як літом, і не настільки прохолодна, як зимою, тому восени я рекомендую потурбуватися про відновлення шкіри після літнього сезону, насиченого ультрафіолетом, і підготуватись до зимового холодного сезону.

Особливу увагу я б приділила в осінній сезон зволоженню шкіри та насиченню її поживними речовинами (тут мова йде про більш насичені креми). Відповідно ваш домашній догляд зазнає змін, проте обов’язково проконсультуйтесь з лікарем і не призначайте самі собі космецевтичні засоби, бо можете й нашкодити (в моїй практиці я зустрічаю це регулярно).

Також я б рекомендувала під час осіннього періоду задуматись над проходженням курсу кислотних пілінгів та/або доглядових процедур, адже це дозволить значно пришвидшити процес регенерації шкіри після впливу UV-випромінювання, зменшити ознаки старіння, прибрати пігментацію, ущільнити, зволожити та наситити шкіру.

Але варто памʼятати, що універсальної формули догляду за шкірою не існує, все завжди індивідуально. Це означає, що далеко не завжди вам підійде косметичний засіб, від якого ваша подруга побачила "вау" ефект. Частіше, може бути все навпаки.

Однак можу сказати, що осінь - це сезон догляду за шкірою і один з найвдаліших періодів, щоб отримувати найкращі й найпомітніші результати як від класичної, апаратної косметології, так і від ін'єкційної.

– Чи є різниця в осінньому догляді за шкірою для чоловіків і жінок? Які особливості варто враховувати?

– Безумовно, осінній догляд за шкірою має свої особливості для чоловіків і жінок, хоча багато основних принципів залишаються спільними.

Відмінністю є те, що жінкам частіше слід використовувати поживні й насичені креми, тоді як чоловікам підійдуть легкі текстури, які також будуть заспокоювати шкіру після гоління. Це зумовлене тим, що у чоловіків шкіра здебільшого товстіша й виробляє більше шкірного себуму.

Також жінки зазвичай дотримуються багатоступеневої щоденної рутини в догляді за шкірою, яка включає очищення, тонізацію, зволоження і застосування сироваток або масок. У той самий час як чоловіки надають перевагу більш спрощеному догляду, зосередженому в основному на очищенні та зволоженні.

Важливо розуміти, що кожен окремий випадок необхідно розглядати індивідуально, тому що всі ми різні і потреби шкіри також відрізняються.

– Влітку нам допомагає SPF. А як восени захистити шкіру від впливу змін клімату, наприклад, від вітру і зниження температури?

– Холодна погода, вітер, опалення та низька вологість завдають шкоди нашій шкірі, роблячи її сухою, зневодненою, може лущитись та викликати свербіж.

Мої поради, як її захистити від наслідків навколишнього середовища:

Очищення шкіри двічі на день (ранок та вечір). Гель або пінка має добре очищувати, але не пересушувати шкіри, не мати в собі агресивні складові та не подразнювати шкіру. Якщо ви користуєтесь гелем з кислотами, я б радила змінити на менший відсоток кислот або на вечір додати більш м'якший засіб для вмивання.

Не вмиватися гарячою водою: максимум кімнатної температури або ще краще прохолодною. Гаряча вода подразнює шкіру, тим самим робить її більш чутливою, червоною та сухою.

Зволожуйте шкіру щодня, навіть комбіновану та жирну шкіру треба зволожувати. Звичайно, що засоби будуть відрізнятися від тих, в кого суха шкіра, та склад також. За допомогою завжди можна звернутися до лікаря дерматолога-косметолога.

Обовʼязково використовувати SPF. Так, навіть восени! Не забуваємо, що сонце небезпечне завжди. Надмірний вплив сонячних променів може призвести до передчасного старіння та серйозних захворювань шкіри.

Зволоження губ. З приходом холодів шкіра губ та навколо рота часто суха і має схильність лущитися. На допомогу прийде бальзам для губ та крем зі скваланом, пептидами, ресвератролом, керамідами.

Пити достатньо води, також слідкувати, щоб у приміщенні було прохолодно та волого.

Косметолог Дарія Тищенко дала дієві поради для шкіри (фото надане експертом)

– Як зміни в харчуванні можуть вплинути на стан шкіри восени? Які продукти рекомендуєте включити в раціон?

– Слід відмітити, що в осінній період відбуваються зміни в погоді, температура повітря зменшується, світловий день скорочується, а в повітрі активізуються віруси та бактерії. До того ж, зменшується кількість природних джерел вітамінів і всі ці фактори негативно впливають як на стан організму загалом, так і на стан нашої шкіри, та можуть призвести, як мінімум, до її сухості й зневоднення, а також подразнення, почервоніння та пігментації, тому дуже важливо скорегувати свій раціон і звернути увагу на способи приготування їжі.

Перш за все, незалежно від пори року, я б не рекомендувала вживати смажені, копчені, жирні страви, солодощі (шоколад, морозиво, цукерки замініть на цукати та сухофрукти), фастфуд, снеки та солодку газовану воду. Також слід скоротити вживання молочних продуктів, а може й взагалі виключити.

Щоб я порадила додати в раціон, так це морепродукти (Омега-3), зелень (клітковина), авокадо, броколі (вітамін К), бобові (білок) та горіхи (вітамін Е), також не слід забувати про свіжі овочі і фрукти.

І, звісно, пийте достатню кількість води! Стан вашої шкіри залежить від багатьох факторів, одним з яких безпосередньо є харчування. Памʼятайте: ми - те, що ми їмо!

– Чи можуть осіння хандра і депресія вплинути на шкіру?

– Так, звісно, адже будь-які фізичні та психологічні впливи на наш організм знаходять своє відображення на нашій шкірі. Я досить часто спостерігаю загострення дерматологічних захворювань, пов'язаних зі стресом. Зараз веду декілька пацієнтів, у яких себорейний дерматит активно проявляється під час стресу і напруженості, й ці фактори можуть нас зустріти як на роботі, так і вдома. Також особисто супроводжую пацієнтів за кордоном, у яких загострились хронічні захворювання, такі як акне та розацеа. Я це пов'язую з декількома факторами, одним з яких, безсумнівно є стрес і депресія.

Ми всі добре знаємо вираз: "ми - те, що ми їмо", реакцію як на їжу, так і на стрес першою на собі відчує шкіра: зміниться колір, щільність, тургор, з'являться висипи і активізуються бактеріальні захворювання. Тому слід тримати себе в тонусі й не піддаватись спокусі бути полонянкою осінньої хандри.

– Що можна зробити, щоб зменшити ці негативні впливи?

– Перш за все, слідкуйте за режимом сну і за харчування, це дозволить виключити інші негативні фактори, які можуть впливати на нашу шкіру. Також важливим аспектом вважаю фізичні навантаження, адже це дозволяє забути про хандру і зосередитись на вправах, що своєю чергою має заспокійливий ефект. І, звісно, не забувати про ритуали по догляду за шкірою, такі як очищення, тонізація, зволоження та інші. Бажано раз на місяць потрапляти на прийом до лікаря дерматолога-косметолога, оскільки тільки комплексний підхід дає нам найкращі результати.