Як дізнаватись новини, якщо у вас немає світла та інтернету: тримайте інструкцію

Радіостанції

Увімкніть радіо у вашому автомобілі, смартфоні або портативний (від батарейок). Шукайте "Українське радіо" (Суспільне) у FM-діапазоні або в АМ-діапазоні (або на середніх хвилях на старих приймачах).

Також трансляцію "Українського радіо" здійснюють "Промінь" та деякі комерційні радіостанції, наприклад, Хіт FM та Мелодія. Шукайте частоти у FM-діапазоні на середніх та коротких хвилях для вашого регіону на сайтах станцій.

Соціальні мережі

Підпишіться на офіційні канали органів місцевої влади, а також сектори безпеки та оборони в Telegram - мер міста, обласна військова адміністрація (ОВА).

Новини можуть підвантажуватись на ваш смартфон у Telegram-каналах навіть за умови слабкого сигналу.

Також варто підписатися на офіційні сторінки у соціальних мережах - у Facebook та Viber.

Під час налаштування повідомлень вимкніть автоматичне завантаження відео та фото, залиште лише необхідні канали. Так ви зможете понизити навантаження на мережу.

Читайте лише офіційні українські медіа та довіряйте інформації лише на офіційних сторінках органів влади.

Телебачення

Якщо у вас є зв'язок, то переглянути новини можна на онлайн-платформах - у додатку "Дія", на платформах Київстар ТВ, Megogo, Omega TV.

При нестабільному інтернеті, від перегляду ТБ та відеоконтенту варто відмовитися. Також не варто підвантажувати онлайн-ігри та відео у соціальних мережах - це створює додаткове навантаження на роботу операторів зв'язку.

Пункти зв'язку та інтернету

Наперед вивчіть карту "Пунктів Незламності", де можна підзарядити гаджети, під'єднатися до інтернету та зігрітися. Якщо у вас повністю пропаде зв'язок та інтернет - у цих місцях ви зможете зарядити телефон та під'єднатися до інтернету.

Дивіться відео також про те, як знайти "Пункти Незламності".