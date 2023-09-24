Як дитині до 7 років отримати слухові апарати від Фонду Ахметова: поради

Слухопротезування дає можливість хлопчикам та дівчатам почути навколишній світ, власний голос, голоси батьків та друзів, навчитися правильно говорити, розвиватися на одному рівні з однолітками.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

Ось лише кілька історій діток, яким допоміг Фонд.

Коли лунали сирени повітряної тривоги, п’ятирічний Матвій її не чув. Не міг зрозуміти, куди і чому біжить його родина... До кабінету лікарки «Центру слуху» хлопчик зайшов сумний. А коли встановили слуховий апарат, почав посміхатися. Наступного року він піде до школи і зможе повноцінно вчитися.

Жені - теж п’ять років. Дівчинка погано чула, тому й розмовляла не дуже добре. Позитивний результат лікарі побачили одразу після слухопротезування.

"Я дуже, дуже вдячна Фонду Ахметова, це неоціненна допомога, а тим більше під час війни. Ви подарували їй можливість чути, навчитися правильно розмовляти та робити впевнені кроки в житті", - говорить мама Жені.

Прийомні батьки п’ятирічного Вані мріяли повернути синові слух: дитина не розмовляла, затримувався розвиток. Хлопчик реагував лише на плескання рук. Нещодавно він отримав інноваційні слухові апарати від фонду.

Бабуся семирічної Карини з Чернігівщини розповіла, що через проблеми зі слухом у дівчинки родині доводилося розмовляти дуже гучно, щоб дитина могла їх чути. Тепер такої потреби немає: апарати надали їй можливість стовідсоткового слуху.

Історії дітей, які знову чують світ завдяки допомозі фонду, дізнайтеся за посиланням http://bit.ly/ihearnow

За 17 років роботи програми підтримку отримали понад 5 млн дітей.