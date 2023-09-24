Як дитині до 7 років отримати слухові апарати від Фонду Ахметова: поради

У останню неділю вересня світ щороку відзначає Міжнародний день глухих. Його мета - привернути увагу до людей з порушеннями слуху та труднощами, з якими вони стикаються у повсякденному житті.

Фонд Ріната Ахметова з 2018 року допомагає дітям, які не мають можливості повноцінно чути звуки, отримати суперсучасні, високочутливі слухові апарати, які підлаштовуються під особливості дитини.

Слухопротезування дає можливість хлопчикам та дівчатам почути навколишній світ, власний голос, голоси батьків та друзів, навчитися правильно говорити, розвиватися на одному рівні з однолітками.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU

Ось лише кілька історій діток, яким допоміг Фонд.

Коли лунали сирени повітряної тривоги, п’ятирічний Матвій її не чув. Не міг зрозуміти, куди і чому біжить його родина... До кабінету лікарки «Центру слуху» хлопчик зайшов сумний. А коли встановили слуховий апарат, почав посміхатися. Наступного року він піде до школи і зможе повноцінно вчитися.

Жені - теж п’ять років. Дівчинка погано чула, тому й розмовляла не дуже добре. Позитивний результат лікарі побачили одразу після слухопротезування.

"Я дуже, дуже вдячна Фонду Ахметова, це неоціненна допомога, а тим більше під час війни. Ви подарували їй можливість чути, навчитися правильно розмовляти та робити впевнені кроки в житті", - говорить мама Жені.

Прийомні батьки п’ятирічного Вані мріяли повернути синові слух: дитина не розмовляла, затримувався розвиток. Хлопчик реагував лише на плескання рук. Нещодавно він отримав інноваційні слухові апарати від фонду.

Бабуся семирічної Карини з Чернігівщини розповіла, що через проблеми зі слухом у дівчинки родині доводилося розмовляти дуже гучно, щоб дитина могла їх чути. Тепер такої потреби немає: апарати надали їй можливість стовідсоткового слуху.

Історії дітей, які знову чують світ завдяки допомозі фонду, дізнайтеся за посиланням http://bit.ly/ihearnow

За 17 років роботи програми підтримку отримали понад 5 млн дітей.