Як чоловіки "вбивають" жіночу самооцінку: топ-5 важливих ознак

Що варто знати

За словами фахівця, в основному дуже часто на початку відносин чоловік говорить багато компліментів, приємних слів та діями показує цінність жінки.

Однак, якщо самооцінка занижена з дитинства, то ніякі зовнішні чинники не зможуть вплинуть на неї. Зокрема, скільки б чоловік поруч не намагався засипати приємними словами, жінка не буде довіряти та вірити.

"Партнер не може компенсувати ті відчуття, які повинні були дати батьки, наприклад, мама - любов і увагу, тато - відчуття захищеності. Партнер буде намагатися давати й давати, але потім може втомитися і розірвати відносини", - каже психолог.

Як чоловік знижує самооцінку

Однак, може так трапитись, коли партнер своїми діями та словами буде робити все за для того, щоб самооцінка падала ще нижче.

Немає підтримку від партнера

Психолог каже, що те, що хоче отримати жінка від чоловіка - це захист. Варто пам'ятати, що непідтримка жінки лишає її захисту, настає розчарування та падає самооцінка.

Чоловік відноситься, як до дитини

Експерт розповіла, що у таких відносинах жінка не несе відповідальності за своє життя, немає своєї думки та не бере відповідальності за свої вчинки та життя цілком.

Знецінювання

Таке трапляється, коли партнери перестають хвалити один одного. Психолог каже, що чоловіки часто не привчені дякувати, хвалити, бо так було в його сім'ї. Тоді жінка втрачає мотивацію та бажання щось робити для чоловіка.

Перекладання вини

Інколи партнер у всьому і завжди винуватить іншого. Експерт зазначила, що це певний тип аб'юзерів. Щоб не сталось, чоловік завжди звинувачує жінку.

Противник самореалізації партнера

Чоловік, який не дозволяє жінці саморозвиватися, забирає у неї віру в себе і свої сили. Часто він партнера це можна чути у вигляді таких слів: це тобі не потрібно, не трать даремно гроші, якщо у тебе багато вільно часу, то займись чимось.