Як чистити тостер, щоб він не заіржавів: дієві домашні методи

Як почистити тостер зовні

Перед чищенням вимкніть тостер з розетки і дайте йому охолонути. Мити тостер не можна. Навіть перед першим використанням - в цьому разі порожній тостер без упакування потрібно увімкнути на максимальний режим нагріву.

Потім, коли пристрій автоматично вимкнеться, треба зачекати до охолодження і повторити процедуру. Після цього можна використовувати тостер.

Проте очистити поверхню можна сухою серветкою або м'якою губкою з мийним засобом. Також для того, щоб почистити пластиковий корпус тостера, можна зробити пасту з соди та води.

Очистити металеві корпуси можна за допомогою розчину оцту. Протирати тостер зовні радять після кожного використання.

Як почистити тостер всередині

Хоча очищення різних елементів тостера має свої особливості, перш за все необхідно відключити тостер від електромережі та дочекатися повного охолодження приладу.

Як почистити тостер від крихт

З часом у тостері накопичуються крихти, тому його слід періодично чистити від них, щоб прилад працював належним чином. Більшість тостерів мають висувний лоток для крихт на дні.

Витягніть лоток і витрусіть крихти в смітник. Таку процедуру рекомендують робити після кожного використання тостера, зачекавши, коли пристрій охолоне.

Лоток для крихт можна мити лише вручну і ретельно очищати за допомогою засобу для миття посуду та м'якої губки або ганчірки. Після миття одразу витріть лоточок чистою ганчіркою.

Чистити тостер потрібно зовні і всередині (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо тостер не має знімного піддона, почистити прилад від крихт можна такими способами:

потрясти над рушником або тарілкою, щоб висипати крихти;

почистити м'якою сухою щіткою (наприклад, зубною щіткою), змоченою в оцті;

змахнути крихти пензликом;

використати фен на холодному режимі, щоб "видмухати" крихти.

Як чистити решітки тостера

Якщо решітка тостера знімається, її також варто регулярно чистити. Зніміть її, промийте чистою водою і ретельно висушіть, перш ніж ставити назад у тостер.

Навіть при сильному забрудненні не можна використовувати агресивні хімічні засоби або абразиви під час чищення решіток, оскільки вони можуть пошкодити покриття.

Тому, щоб почистити решітки тостера, використовують натуральні засоби:

паста з харчової соди та води - суміш наносять на забруднені поверхні на 15 хвилин, потім протирають м'якою щіткою, змивають залишки пасти та витирай решітки насухо;

паста з соди та солі - однакові частини солі та соди потрібно залити декількома ложками води, а потім почистити пастою решітки;

паста соди з оцтом - застосовується так само, як паста з водою, але ефект сильніший.

Під час очищення решіток тостера не можна дряпати поверхню або використовувати жорсткі щітки.

Після того, як деталі будуть чистими, ретельно змийте залишки домашнього засобу та витріть деталі насухо. Тільки тоді їх можна встановлювати назад в тостер.