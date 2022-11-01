UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як часто потрібно прати постільну білизну, щоб захиститися від бактерій

Як часто потрібно прати постільну білизну (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Частота прання постільної білизни залежить від активності використання та частоти стикання зі шкірою людини. Якщо довгий період цього не робити, то можуть виникнути пилові кліщі та мікроби.

Про це пише SantePlus.

Експерти кажуть, що не варто надто довго чекати, щоб змінити постільну білизну, оскільки це може спричинити розмноження пилових кліщів, а також виникнуть проблеми з диханням.

Щоб якнайкраще захистити себе та насолодитись якісним нічним сном, важливо тримати простирадла чистими.

Як часто потрібно прати

За словами мікробіолога з Університету Нью-Йорка Філіпа Торно, прати постільну білизну потрібно раз на тиждень. Крім того, якщо ви спите наодинці, приймаєте душ щовечора та одягаєте піжаму, то це потрібно робити раз на два тижні.

Окрім того, якщо ви іноді їсте в ліжку або маєте домашніх тварин, то прати потрібно кожні 3-4 дні.

Також бажано прати постільну білизну частіше, ніж зазвичай, якщо ви страждаєте на астму або алергію. До того ж збільшити частоту прання варто влітку, оскільки людин більше потіє.

Для того, щоб випрати постільну білизну, спочатку уважно прочитайте етикетку, щоб дізнатися про тканину. Виперіть за допомогою звичайної програми в машині та використовуйте м’який миючий засіб.

Також рекомендується провести повторне полоскання, щоб уникнути залишків миючого засобу. Це для того, щоб захиститись, якщо чутлива шкіра.

Чи потрібно прати подушки

Якщо у вас чутлива шкіра та схильна до прищів, доцільно прати наволочки та подушки кожні три дні. Що стосується подушок, то їх бажано прати раз на квартал або навіть раз на 6 місяців.

Зазначається, що флісові ковдри можна прати в машині при 60°. Можна сушити в пральній машині, але при низькій температурі.

Раніше ми повідомляли, чому досвідчені господині не використовують режим швидкого прання.

Також ми називали предмети, які категорично заборонено прати в машинці.

Читайте РБК-Україна в Google News
постільна білизнастиркастиральная машинка