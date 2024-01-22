Як часто потрібно міняти губку для миття посуду: ви цього точно не знали

Губка для миття посуду є на кожній кухні, вони щодня використовуються для чищення посуду, тарілок, прибирання столу. Через постійний контакт з брудними поверхнями та водою, губки стають розсадниками мікробів. Але більшість людей змінюють її не за правилами, а коли вона зовсім забрудниться.
Як часто слід міняти губку, щоб не наражатись на мікроби, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sante.
Якщо ви не можете згадати, коли востаннє міняли губку - це сумно. Насправді їх потрібно міняти 1 раз на тиждень. Це може здатися занадто частою заміною, але це запобігатиме росту бактерій і підтримає чистоту на вашій кухні.
Губки для посуду створюють ідеальне середовище для розмноження бактерій. Їхня пориста структура і наявність залишків їжі створюють поверхню, що сприяє зростанню бактерій.
Дослідження, проведене Університетом Фуртвангена, Університетом Юстуса Лібіха у Гессені та Центром Гельмгольця у Мюнхені, виявило наявність у кухонних губках до 362 різних типів бактерій. Деякі рівні щільності бактерій були порівняні з рівнями, виявленими у зразках фекалій, що наголошує на необхідності регулярної заміни губки.
Близько 50 відсотків видів бактерій, виявлених у губках, належать до другої групи ризику, тобто є потенційно патогенними.
Особливо вразливі люди з ослабленою імунною системою, такі як маленькі діти, люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями.
Хоча збудники діареї та фекальні бактерії виявляються рідко, дотримання суворої гігієни необхідне для запобігання будь-якому ризику.
Бажання почистити губки для миття посуду може здатися привабливим, але це неефективне рішення. Ні в мікрохвильовій печі, ні в пральній машині не рекомендується очищати губки, тому що їхня структура не є термостійкою.
Крім того, навіть якщо кількість бактерій тимчасово знижується після очищення, хвороботворні мікроорганізми можуть швидко розмножуватися знову, оскільки вони набувають більшої стійкості до стресу.
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