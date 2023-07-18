Як будуть вчитися українські діти у Польщі: програма на 2023/2024 навчальний рік

Що відомо про програму на 2023\2024

У новому навчальному році й надалі діятимуть спеціальні положення, що стосуються українських учнів. Зокрема діти зможуть складати випускний іспит з іноземної мови, яку вони не вивчали в школі в рамках обов’язкових освітніх занять.

До того ж перевіряти екзамени українських учнів зможуть особи, які не входять у реєстр екзаменаторів.

Зазначається, що українці, які навчаються в підготовчих класах, не підлягатимуть річній класифікації, якщо педагогічна рада визнає, що учень не володіє польською мовою, або ж знання польської мови у даного учня недостатнє для засвоєння освіти чи обсяг освітніх занять, що реалізуються, перешкоджає проведенню річної класифікації.

В такому випадку учень замість свідоцтва отримає свідоцтво про навчання в підготовчому класі, а в аркуші оцінок буде зазначено, що він не підлягав класифікації.

Крім того, українські діти надалі зможуть отримувати додаткові уроки з польської мови, які проводитимуться індивідуально або в групах до 15 учнів. Заняття проводитимуться мінімум 6 годин на тиждень.

Також учні з України, які мають інвалідність, можуть бути прийняті до спеціального дитячого садка, групи дитячого садка в спеціальній загальноосвітній школі, спеціальної школи, спеціального навчально-виховного комплексу або спеціального навчально-виховного комплексу лише на підставі заяви батьків або особи, яка опікується таким учнем.

Для українських учнів діятимуть окремі терміни подання заявки про складання іспиту восьмикласника, атестату зрілості та фахового іспиту. Крайній термін - 15 березня 2024 року.

Чи будуть збільшувати класи в школах та дитсадках

Зазначається, що кількість відділень для українців не збільшено.

Більш того, у дитячих садочках і школах більше не будуть збільшувати класи за рахунок дітей з України.